Montör / Lagerarbetare
Jobbpunkten AB / Lagerjobb / Götene Visa alla lagerjobb i Götene
2026-06-23
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Jobbpunkten söker nu flera medarbetare till ett uppdrag hos kund. Uppdraget innebär arbete med montering och displaybyggnation i en lager- och produktionsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vika emballage till färdiga displayer
Öppna och hantera kartonger
Bygga displayer enligt packinstruktioner
Montera huv på displayer
Märka displayer med etiketter
Hålla ordning och reda på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Kan kommunicera på svenska och/eller engelska
Har god fysik och trivs med praktiskt arbete
Är noggrann och kan följa instruktioner
Har en positiv inställning och god arbetsmoralKvalifikationer
Du omfattas av eller kan bli aktuell för anställningsstöd såsom nystartsjobb, introduktionsjobb eller lönebidrag
Utdrag ur belastningsregistret krävs (kan ordnas med hjälp av oss)
Observera: Arbetet börjar kl. 07.00. Du måste därför ha möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i tid varje vardag. Detta är ett krav för tjänsten.
Anställningsvillkor
Heltid
Visstidsanställning 5–6 månader
Arbetstid: Måndag–fredag kl. 07.00–16.00Ersättning
174,18 kr per timme
OB-ersättning och övertidsersättning tillkommer enligt gällande villkor
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen att skicka in din ansökan via sali@jobbpunkten.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: sali@jobbpunkten.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
533 01 GÖTENE Jobbnummer
9974964