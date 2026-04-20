Montör inom mekanisk provning till Testing
NKT HV Cables AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Karlskrona
2026-04-20
Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Bli en del av vårt team som Montör på NKT
Vill du ha ett varierande och utvecklande arbete där du samtidigt bidrar till den gröna omställningen? Då kan rollen som Montör inom mekanisk provning på Testing vara rätt för dig.
I rollen som montör arbetar du med montering av kabeltillbehör, provutrustning och provobjekt för mekaniska tester. Arbetet sker projektbaserat i nära samarbete med andra montörer och provledare, där både leverans- och utvecklingsprojekt ingår. Du får ett stort eget ansvar och goda möjligheter att utveckla ditt arbete över tid.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Montering av kabeltillbehör, provutrustning och provobjekt
Uppkoppling och förberedelser inför mekaniska tester
Genomförande av mätningar i samband med provning
Samarbete i projektteam kring test- och utvecklingsarbete
Verksamhetsutveckling och lean-arbete (TPM) är en naturlig del av vardagen. Rollen omfattar både mekaniska och elektriska moment, med möjlighet att på sikt specialisera dig inom ett område. Som montör på Testing finns även goda utvecklingsmöjligheter inom både avdelningen och företaget. Tjänsten är förlagd till dagtid.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är positiv, noggrann och lösningsorienterad. Du är ansvarstagande, samarbetsvillig, kommunicerar tydligt och trivs med att arbeta i team. Eftersom arbetet sker i en testmiljö är det viktigt att du är flexibel och har ett problemlösande förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Men för att lyckas i rollen bör du ha följande erfarenheter:
Gymnasial utbildning
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande är kompetens eller erfarenhet inom mekanik
Att arbeta på NKT
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär och attraktiva förmåner.
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan med CV och personligt brev senast 2026-05-10, urval kommer ske löpande. Tester samt bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Fackliga representanter
IF Metall: Marcus Degerskär +46 455 753 52
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8207-44117882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Mrs.
Agnes Carlsson +46 707592839 Jobbnummer
9863310