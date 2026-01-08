Montör | Heltid | Landskrona
2026-01-08
Är du en erfaren industrirörmontör som söker nya utmaningar? Då har vi jobbet för dig! Nu har du chansen att bli en del av ett framstående industriföretag i Landskrona. Vi söker dig som har teknisk kompetens, noggrannhet och ett öga för kvalitet - och som vill arbeta i en stimulerande miljö med spännande projekt och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos vår kund i Landskrona.
Ort:Landskrona
Start:Omgående
Arbetstider: Dagtid
Om jobbet som montör
Vi söker en erfaren industrimontör som vill arbeta med projektmontage av stora kylsystem. Arbetsuppgifterna innebär montage av rörsystem och komponenter på befintliga balkramar, där du behöver kunna läsa och tolka ritningar samt förstå flödesscheman. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av industrimontage, rörmontage eller arbete med kyl- och processanläggningar. Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö med högt tempo och mycket teamwork!
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
* Montering av kyl- och rörsystem
* Övervakning av maskiner
* Packning av produkter
* Ritningsläsning
* Traverskörning
Är du rätt person för jobbet?
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du som montör får arbeta i spännande projekt och utvecklas i takt med nya utmaningar. Vi söker dig som är driven, engagerad och vill utvecklas inom montage och industrimontage. Rollen passar dig som trivs med ett fysiskt arbete, gillar att arbeta praktiskt och tycker att tekniska lösningar är intressanta. Du är en person som gärna presterar det lilla extra, har fokus på kvalitet och resultat samt vill bidra till ett starkt team.
Krav för tjänsten
* Erfarenhet av montering
* Traverskort - om du inte har detta från start ska du vara öppen för att ta detta på egen hand!
* Flytande svenska i tal och skrift
* God systemvana
* Körkort och tillgång till bil
* God fysik
Meriterande
* Truckkort
* Erfarenhet av ritningsläsning
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidstjänst eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en makrnadsmässig lön. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett heltidsjobb.
Manpower Kontakt
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9673051