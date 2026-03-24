Montör handikapphissar
2026-03-24
Kan du skruva, snickra, svetsa, hantera dataprogram samt läsa och förstå ritningar och elscheman? Är du serviceinriktad, ordningssam, ansvarstagande, innehavare av B-körkort och talar svenska flytande? Hanterar du det engelska språket och har du dessutom grundläggande kunskaper inom el? Då tycker vi att du ska söka tjänsten hos oss som montör av handikapphissar och kanske bli vår nästa kollega!
Som anställd hos oss kommer du att montera handikapphissar av olika slag i Mellansverige med vår verkstad och kontor i Mockfjärd som utgångspunkt. Hissarna monterar, servar och reparerar vi hemma hos privatpersoner i deras hem samt i olika offentliga lokaler. En del arbeten utför du enskilt medan andra jobb kräver att du och en kollega arbetar tillsammans. Jobbet hos oss är tills vidare, på heltid och innebär i genomsnitt några övernattningar per månad på annan ort. Sex månaders provanställning tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan innehållande personligt brev och CV till oss via mail lena@btsab.com
. Har du frågor om tjänsten, maila eller ring oss på 0241-200 60.
BTS AB har funnits sedan mitten av 1990-talet och har lokaler på Industriområdet i Mockfjärd. Vi monterar, servar och reparerar handikapphissar runt om i Mellansverige. Våra kunder är till cirka 60% privatpersoner som erhållit bostadsanpassningsbidrag för att anpassa sin bostad på grund av någon form av funktionshinder. Resterande 40% utgörs av byggföretag och fastighetsägare. De hissar vi monterar tillverkas i Sverige, Holland, England och Italien. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
