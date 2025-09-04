Montör / Elektriker till Karossan
2025-09-04
Är du intresserad av el och teknik och vill utvecklas i en spännande roll? Hos Karossan får du möjlighet att bygga vidare på dina elkunskaper i ett sammansvetsat team med mycket energi och gemenskap. Vi söker dig som vill växa tillsammans med Karossan - oavsett om du är i början av din karriär eller har viss erfarenhet.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Karossan. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Karossan Invest AB är idag en av landets ledande specialister på bilinredningar och byggnationer. De utför alla slags montage, svets-, plåt-, plast- och lackarbeten samt elinstallationer. Företag
et startade 1944 som ett snickeri med Scania som största kund - man byggde helt enkelt lastbilshytter i trä. I takt med att bilindustrin gick framåt utvecklades också Karossan. Fler kunder har tillkommit och uppdragen har blivit bredare och mer komplicerade.
På Karossan arbetar idag cirka 30 personer med verksamheten förlagd i Södertälje. De flesta uppdragen får dem genom återförsäljare eller generalagenter. Bland deras kunder finns Mercedes, Försvaret, Polisen, Relacom, Räddningstjänsten, svenska Volkswagen, Sveriges Television och Telia.Dina arbetsuppgifter
Som montör hos Karossan arbetar du med ombyggnationen av fordon. Dina arbetsuppgifter är varierande och består bland annat av montering, dra kablar, samt enklare servicearbeten. Du ingår i ett team där du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor att extrautrusta nya fordon. Du läser elscheman, ritningar samt hänvisningar och monterar utifrån dem. Dina arbetstider är måndag till fredag, 06:30-15:45, och på fredagar 06:30-14:20.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot el/teknik
• Grundläggande el kunskaper och förståelse för elscheman
• Erfarenhet av likvärdigt arbete som elektriker är meriterande
• Du talar och skriver obehindrat på svenska
• Vi tillämpar kontroll mot belastningsregistret som en del av vår rekryteringsprocess
Till denna tjänst söker vi dig som är ansvarstagande och prestigelös. Vi ser att du är social, trivs med att arbeta i grupp och har en vilja att bidra till ett samarbetsinriktat och gott arbetsklimat. Vidare kräver arbetet både noggrannhet och en god struktur då beställningar måste bli utförda korrekt. Du är redo att utvecklas och är inte rädd för att sätta dig in i nya tekniska områden.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Södertälje Lön: Enligt överenskommelse Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Julia Dahl julia.dahl@bravura.se Jobbnummer
9492221