Montör av apparater och kablage!
2025-12-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Vi söker montörer med intresse för elektronik och kablage till vår produktion av undervattensystem, är detta rollen för dig? Vi söker nu flera montörer till vår verksamhet i Tannefors där vi arbetar med montering av olika apparater och kablage för undervattensapplikationer. Som Montör kommer du att jobba fokuserat på att tillverka kablage samt utföra montering av apparater.
Arbetet är placerat i Tannefors i Linköping och arbetstider kommer vara förlagd på dagtid.
Din Profil
Har du bakgrund inom elektronik? Erfarenhet av montering? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av att arbeta med montering av elektroniska komponenter
* Har erfarenhet av montering av mekanik och/eller elektronik/kablage
* Gillar småpill och har ett öga för detaljer
Meriterande för rollen:
* Lödkompetens
* Erfarenhet av test av elektronik
* Erfarenhet av kablagetest
* Erfarenhet av att arbeta med elektronik i stort
Vi kommer i denna rekrytering att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, där vi gärna ser att du som person är en lagspelare, har förmågan att ta initiativ samt är flexibel. Vi ser även gärna att du som person är kvalitetsmedveten och ansvarstagande.
Vi ser även att du kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt i svenska och engelska. Vi ser även att du har god datorvana.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
