Montör
Flexibel Personal Höglandet AB / Montörsjobb / Eksjö Visa alla montörsjobb i Eksjö
2026-08-05
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Flexibel Personal söker nu flera duktiga montörer till företag lokalt i Eksjö
Vi söker dig som är fingerfärdig, tålmodig, noggrann och uppskattar ett stillasittande arbete, trots detta är arbetsuppgifterna mycket varierande och stimulerande och de finns både enklare delmonteringar och mer avancerade monteringar.
För oss är det självklart att du är driven och van att arbeta mot uppsatta mål och kunna arbeta självständigt.
Arbetet är dagtid
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexibel Personal Höglandet AB
(org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta
)
575 36 EKSJÖ Arbetsplats
Flexibel Personal AB Jobbnummer
10023670