montör
Randstad AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2026-07-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Är du i startgroparna av ditt yrkesliv efter studenten, eller vill du prova en ny spännande roll inom tillverkningsindustri?
Vi på Randstad söker nu efter drivna och noggranna montörer för kommande behov till Husqvarna i Huskvarna! Oavsett om du är i början av din karriär, vill testa något nytt eller redan har erfarenhet av produktion, montering eller industri är du varmt välkommen att söka. Rollen passar dig som har ett gott engagemang, trivs att samarbeta med andra och har en vilja att lära dig någonting nytt! Våra kunder har olika sätt att montera på beroende på vilken avdelning du är på, verktyg som används är exempelvis skruvdragare och olika provutrustningar. Skriftliga instruktioner samt ritningar är underlag till monteringen.
Arbetet innebär skiftgång men dagtid kan förekomma.
Som montör hos Husqvarna har du ett helhetsansvar för att förvandla tekniska komponenter till färdiga kvalitetsprodukter genom både del- och helmontering. Arbetet sker i ett strukturerat flöde på line, där du med stor noggrannhet monterar komponenter och produkter i strikt enlighet med tekniska ritningar och arbetsinstruktioner. Du säkerställer att varje moment utförs med precision för att möta våra höga krav på funktion och kvalitet.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på talent.center@randstad.se
Ansvarsområden
Montering
Hel och del montering
Montering på line
Montering av komponenter efter ritningar och arbetsinstruktioner
Efterlevnad av hög funktion och kvalitetKvalifikationer
Förmåga att följa instruktioner i skrift (t.ex. arbetsorder och ritningar)
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
Gillar att arbeta med praktiska och fysiska arbeten och har ett skarpt öga för detaljer.
Är en god lagspelare som bidrar till en positiv atmosfär
Gillar att jobba i högt tempo
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av montering
B körkort och tillgång till bilOm företaget
Husqvarna AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/b2005ebb-731a-42ff-8bc7-33936e3eff6c
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Husqvarna AB Jobbnummer
10004773