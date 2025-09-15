Montör
2025-09-15
Är du en händig montör med känsla för kvalitet? Då kan det vara dig vi söker till Kvistberga i Ramnäs - start redan 1 november -25!
Om Kvistberga
Personligt bemötande, hög kvalitet och snabba leveranser - alltid med ett leende på läpparna. Det är Kvistberga! Kvistberga har vuxit starkt genom åren och är idag en ledande leverantör av ramper och förflyttningslösningar i Sverige och Europa. Våra produkter finns representerade hos de flesta regioner och många kommuner runtom i landet. Vi levererar ramper för alla behov - från ute till inne, mellan rum, uppför trappor och till fordon.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som montör hos Kvistberga kommer du att arbeta med montering av ramper med hjälp av handverktyg. Arbetet är variationsrikt och kräver noggrannhet, tekniskt intresse och ett öga för detaljer. Tjänsten har startdatum den 1 november 2025.Dina arbetsuppgifter
Montering av ramper enligt ritning och instruktioner
Användning av handverktyg och enklare maskiner
Kvalitetskontroll av färdiga produkter
Samarbete med kollegor i produktionsteamet
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av montering inom industri, eller ett starkt intresse för praktiskt arbete (t.ex. meka med bilar)
Har god förståelse för ritningar och arbetsinstruktioner
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Arbetstider
Måndag-Torsdag: 06.50-15.45
Fredag: 06.50-14.30
Anställningsform
Du blir inledningsvis anställd av Bestbemanning under 6 månader. För rätt person finns mycket goda möjligheter att därefter övergå i en tillsvidareanställning hos Kvistberga.
Visst låter det som ett jobb för dig?
Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan via vår hemsida. OBS! Vi tar inte emot ansökningar via e-post - endast via vår webbplats. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Filip Andersson Lagebo filip.andersson.lagebo@bestbemanning.nu Jobbnummer
9508687