Monterpersonal/säljare
Ground Force I AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ground Force I AB i Stockholm
Vi söker dig som vill jobba extra på mässor. Du kommer främst sälja häst- och hundgodis och du behöver ingen tidigare erfarenhet förutom att du gillar djur och sälj.
Vi söker dig som:
Är glad och allert och älskar att göra människor glada
Är stark i kroppen och frisk i kroppen och kan bygga monter och lyfta säckar som väger 15-20 kg st
Kan hantera stressiga situationer som exempelvis 20 meter kö
Är van att jobba långa, hektiska dagar
Har mindset: Problem löser vi bara...
Bra ordningssinne och noggrann
Pålitlig och lojal då du kommer hantera kassan
Mässor:
Sweden Horse Show 26-30 november 2025, Strawberry Arena, Stockholm
Eurohorse 18-22 februari 2026, Svenska mässan Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: jo@noohnooh.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mässpersonal". Arbetsgivare Ground Force I AB
(org.nr 559387-5239)
Strawberry Arena, Svenska Mässan (visa karta
)
112 65 STOCKHOLM Kontakt
Jennifer Örtholm jo@noohnooh.com 0790773176 Jobbnummer
9486239