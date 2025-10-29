Monitoring officer till SEB Kort (för N24HS)
Workz Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Workz Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Välkommen till en inkluderande och värderingsdriven kultur där mångfald ses som en styrka. Hos oss känner sig alla medarbetare sedda, hörda och uppskattade - oavsett bakgrund, tro eller erfarenhet. Om SEB Sedan SEB grundades 1856 har vårt fokus på kunder och långsiktiga relationer varit kärnan i vår framgång. Vi strävar efter att driva positiv förändring genom att tillhandahålla kapital för att hjälpa alla att nå sina mål och påskynda utvecklingen mot en hållbar morgondag. Som en ledande koncern inom finansiella tjänster i norra Europa hjälper vi dig att växa och ger dig möjlighet att ta mer ansvar för att skapa verklig skillnad. Välkommen till SEB. Vi erbjuder dig
Global verksamhet med skandinavisk företagskultur.
Vänskaplig och välkomnande kultur.
En chans att göra skillnad och bidra i kampen mot finansiell brottslighet.
Om rollen Jobbet kräver att du har möjlighet och trivs i att jobba både dag, kväll och helg. Även nattpass kan förekomma. Teamet du kommer jobba i består idag av ca 18 medarbetare, har ett rullande schema och arbetsuppgifterna varierar från pass till pass. Arbetet sker till 100% från kontoret. Man arbetar på plats för att hjälpa och kontakta våra nordiska kunder som misstänks ha blivit utsatta för bedrägerier. I jobbet ingår att arbeta med övervakning och analys i system som skickar ut varningar till kunder vars korttransaktioner avviker köpmönster och vid behov hantera dessa.
I jobbet ingår bland annat att arbeta med att övervaka och analysera transaktioner och beteendemönster, stoppa och dokumentera olika former av bedrägerier och kortmissbruk, och att svara på inkommande spärrsamtal utanför kontorstid.
Vi söker dig som Är initiativtagande, analytisk och flexibel och är nyfiken på att ta nästa kliv i karriären gällande bekämpning av bedrägeri. Vi söker dig som kombinerar servicekänsla med ett öga för analys och trivs i en roll där du får bidra till trygga kundupplevelser.
Vi ser att du är en lagspelare som ser förändring som en möjlighet och vill vara med i SEB:s digitala utveckling. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift, och det är ett plus om du även talar andra nordiska språk. Det är meriterande om du har erfarenhet av betal- och kreditkortshantering samt arbete mot bedrägerier och/eller har en eftergymnasial utbildning.
Övrigt Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, med inledande provanställning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Placering: Stjärntorget 4, Solna 169 79 Arbetstider: Alla dagar inom ramarna för 08-23, nattpass kan förekomma
Kontakt för frågor om rekryteringsprocessen: rekrytering@workz.se
Ansökan Vi lägger mindre vikt vid CV och fokuserar istället på de kompetenser som är viktiga för rollen. Efter att du skickat in din ansökan får du ett kort matchningstest via mejl, vilket är ett viktigt steg för att gå vidare i processen.
Testa dina färdigheter och ta chansen att gå vidare, vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://www.workz.se/ Arbetsplats
Workz Sweden Kontakt
Joel Svensson joel.svensson@workz.se Jobbnummer
9580526