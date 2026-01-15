Modersmålslärare/Studiehandledare introduktionsklass
2026-01-15
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Skolutvecklingscentrum består av områderna verksamhetsutveckling, Elevhälsa samt Nyanländas lärande. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Central mottagning för nyanlända, CMN, har som uppdrag att ta emot och göra en inledande kartläggning av nyanlända barn och elevers lärande. CMN har också samordningsansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning samt introduktionsklass för nyanlända elever ÅK 1-9.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som Modersmålslärare/Studiehandledare vid vår Introduktionsklass på Sanden för nyanlända elever. Exempel på arbetsuppgifter är hämtning och lämning vid busshållplats, rastaktiviteter, stötta eleverna på lektionerna, stötta eleverna i digitala resurser i MS365, vara allmänt behjälplig till elever och pedagoger. Vid anställning får du en introduktion gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll genom olika stödfunktioner på arbetsplatsen. Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Bodens kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete, kollegialt lärande och professionell utveckling.
Tjänsten är en visstidsanställning 50-55% förmiddagar under
vårterminen-26.Kvalifikationer
Vi vill helst att du är legitimerad lärare med svensk lärarexamen alternativt att du har en dokumenterad utländsk lärarutbildning. Ifall du saknar lärarutbildning men kan visa att du har en annan passande universitetsutbildning så kan det räcka långt eller andra meriterande utbildningar. Du har mycket goda kunskaper i svenska motsvarande svenska 3/svenska som andraspråk 3 eller svenska B/svenska som andraspråk B.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från den svenska skolan och är förtrogen med skollagen och läroplanerna för de olika skolformerna. Vi förväntar oss därför att du delar den värdegrunden och kan förverkliga den i ord och handling. Det är även meriterande om du har digitala kunskaper i MS365.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och är självständig.
Arbetet som resurspedagog kommer ge dig rika tillfällen att möta nyanlända elever och din insats gör skillnad.
Anställningen är tidsbegränsad VT-26 och 50-55%
Vi tillämpar semestertjänst med flextid.
Tjänsten kommer tillsättas under förutsättningar att behovet finns.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
