Modersmålslärare i vietnamesiska
2026-01-09
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Bryggan är enheten som ansvarar för flyktingmottagningen samt kartläggning av nyanlända elevers skolbakgrund på modersmålet. Vi arbetar för att alla nyanlända elever ska få en likvärdig introduktion och så snabbt som möjligt delta i den reguljära undervisningen. Bryggan organiserar och förmedlar studiehandledning och modersmålsundervisning på 20 olika språk till kommunens skolor.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Uppdraget består av modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan och gymnasiet. I uppdraget ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning, uppföljning och betygsättning. Kontakt med vårdnadshavare fortlöpande.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* För uppdraget krävs modersmålslärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning.
* Lärarlegitimation inom aktuellt område är meriterande.
* Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och kan arbeta med digitala verktyg samt i administrativa program.
* Du har vietnamesiska som modersmål samt kan tala, läsa och skriva obehindrat på svenska.
* Meriterande är om du även kan undervisa i svenska.
Personliga kompetenser:
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines
* Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
* Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
