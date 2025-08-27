Modersmålslärare i tigrinja
2025-08-27
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård! Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden. Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare i tigrinja arbetar du inom grundskolan med att undervisa elever i deras modersmål. Arbetet är självständigt och innebär att du själv planerar och strukturerar undervisningen i enlighet med läroplanens mål. I rollen ingår att utforma undervisningen samt att använda digitala verktyg både för att stärka elevernas lärande och för att underlätta planering och dokumentation.
Du tillhör ett arbetslag inom kommunens Språkenhet där gemensam kompetensutveckling sker på studiedagar och gruppen träffas en gång varje månad på arbetsplatsträffar.
Undervisningen sker på plats, ej fjärrundervisning.
Timanställning med start omgående.
Omfattning: 4h/vecka,
Varaktighet: Höstterminen 2025, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tigrinja som modersmål. Helst ska du ha modersmålslärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft, hög servicenivå och social kompetens.
Du har goda kunskaper i svenska språket. Du kan obehindrat kommunicera i tal och skrift på svenska och modersmålet och är väl insatt läroplanen för grundskolan.
Som person drivs du av att identifiera elevens behov och möta dem på deras nivå. Du har förmåga att skapa bra relationer och lätt för att samarbeta med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan - sök redan idag!
Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna visa upp utdrag ur belastningsregister.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
