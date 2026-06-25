Modersmålslärare i litauiska, visstid 60%
Trosa kommun / Grundskollärarjobb / Trosa Visa alla grundskollärarjobb i Trosa
2026-06-25
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I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.
Vi söker nu en ny modersmålslärare som skall undervisa elever i åldersblandade grupper i litauiska..
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta med alla kollegor på skolan. Lärare och studiehandledare arbetar nära varandra i det dagliga skolarbetet. Det är viktigt att du bidrar med din erfarenhet, kunskaper och kreativa förmåga på olika sätt för elevernas och verksamhetens utveckling.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har/är:
legitimerad lärare med behörighet att undervisa i litauiska i åldersblandade grupper.
goda kunskaper om läroplanen
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
tidigare erfarenhet av att undervisa är meriterande
Som person är du initiativtagande och självgående. Det är också viktigt att du är strukturerad och relationsskapande. För att lyckas med uppdraget krävs också att du har god samarbetsförmåga och att du är kvalitetsmedveten. Modersmålsundervisningen sker efter skoltid och i åldersblandade grupper på flera skolor i kommunen så underlättar det om du har körkort och tillgång till egen bil. Studiehandledning sker under skoltid.
För arbetet är det viktigt att du är du öppen och har ett stort engagemang för att handleda och samarbeta med våra elever. Du har en vilja att utvecklas tillsammans med övriga kollegor på skolan och är intresserad av barns och ungas livssituation, lärande och utveckling. Du har även en mycket god förmåga att bygga relationer med andra människor, såväl med vuxna som med barn.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Deltid 60%
Tillträde: fr o m 26-08-18 t o m 2026-12-18
VILL DU VETA MER?
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från de första stegen i förskolans värld, hela vägen genom grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn/elev ska få den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål. Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).https://www.trosa.se/barn-och-utbildning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Trosa Kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Arbetsplats
Trosa kommun Kontakt
Biträdande rektor
Sylvia Krenn sylvia.krenn@trosa.se +46720830954 Jobbnummer
9978704