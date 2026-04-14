Modersmålslärare i kinyarwanda/swahili
Hos oss får du en omtänksam arbetsgivare, ett stimulerande uppdrag och en coachande chef. Varmt välkommen till oss!
Rollen som modersmålslärare hos oss
Oavsett ålder är ett rikt och varierat språk betydelsefullt för att kunna förstå och delta i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Nu behöver vi utöka vår verksamhet med fler duktiga modersmålslärare som trivs med människor och pedagogik.
I denna tjänst ingår modersmålsundervisning och studiehandledning i kinyarwanda och swahili. Som modersmålslärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån grundskolans läroplan. I ditt uppdrag ingår att bedöma och betygssätta elevens kunskaper. I tjänsten ingår även studiehandledning. Detta innebär att du ger en flerspråkig elev stöd i sina studier och agerar språkbrygga mellan skolan, eleven och hemmet. Du kommer att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet både självständigt och tillsammans med lärare på skolan. Du kan även komma att stötta nyanlända barn och deras vårdnadshavare i förskolan, för att hjälpa dem att förstå och komma in i förskolans rutiner.
I centrala Kungsbacka finns vår enhet Flerspråkigt lärande och här finns arbets- och mötesplatser för alla våra modersmålslärare. Du erbjuds stöd av våra förstelärare och IKT-pedagog. Som modersmålslärare i Kungsbacka kan du vara verksam över hela kommunen, från Frillesås i söder till Kullavik i norr. Publiceringsdatum2026-04-14Profil
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara ansvarsfull och strukturerad samt vara kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med kollegor. Du har stor personlig mognad, är lyhörd och kan förhålla dig professionellt till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du tycker om att ta in ny kunskap och dela med dig av din egen. Du har modet att söka den information du behöver samt att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är behörig lärare med svensk lärarlegitimation. Vi utgår från att du har kinyarwanda som modersmål och då kan tala, läsa och skriva ditt modersmål helt flytande samt har mycket goda kunskaper i swahili. Det är en fördel om du även har goda kunskaper i ett annat språk. Utöver detta behärskar du även det svenska språket i tal och skrift. För att klara uppdraget är det viktigt att du har kunskaper om det svenska skolsystemet och våra styrdokument. Goda datorkunskaper krävs och B- körkort önskvärt.
Mer om oss på enheten för Flerspråkigt lärande
Enheten Flerspråkigt lärande är för närvarande ett 50-tal modersmålslärare i drygt 34 olika språk. Vår verksamhet omfattar cirka 1000 barn och elever från förskolan upp till gymnasiet.
På vår enhet jobbar vi med flera verksamhetsområden för att kunna erbjuda stöd till barn och elever i alla åldrar. Över läsåret använder vi oss av kollegialt lärande för att sprida våra kunskaper.
Vårt erbjudande och övrig information
Sammanlagt 40% med start 10 augusti 2026. 20% av tjänsten är som tillsvidareanställning och 20% som visstidsanställning till och med 261218. Observera att du i Kungsbacka kommun måste vara behörig lärare med svensk lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Kul! Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 28 april. Vi behandlar ansökningar löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
434 32 KUNGSBACKA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka Kontakt
enhetschef
Elin Eineborg elin.eineborg@kungsbacka.se 0300837141
