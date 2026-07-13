Modersmålslärare i isländska, timanställning
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända / Grundskollärarjobb / Falkenberg Visa alla grundskollärarjobb i Falkenberg
2026-07-13
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Brinner du för det isländska språket och flerspråkighetens kraft? Vi söker dig som vill göra skillnad för våra elever! Som modersmålslärare i isländska hos oss är du inte bara en pedagog utan även en nyckelperson i elevens identitets- och kunskapsutveckling.
I rollen som modersmålslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i isländska för elever i grundskolan. Ditt fokus ligger på att stärka elevernas språkliga förmåga och stolthet över sitt kulturarv, samtidigt som du stöttar deras generella skolframgång.
Undervisning är schemalagd på två skolor. Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen krävs:
• Lärarlegitimation, gärna med behörighet att undervisa i isländska i grundskolan.
• Isländska som modersmål samt dokumenterat mycket goda kunskaper i språket (tal och skrift).
• God förmåga att uttrycka dig på svenska för samverkan och dokumentation.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som modersmålslärare eller inom grundskolan.
• Erfarenhet av digitala lärverktyg.
Vi lägger stor vikt vid din relationella kompetens. Du har en naturlig förmåga att skapa trygga och inspirerande lärmiljöer där varje elev känner sig sedd. Du är kommunikativ, flexibel och har ett genuint intresse för att samarbeta med kollegor, föräldrar och elever.
Körkort ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Timanställning ca 4-6h/vecka.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332267 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se
311 30 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10000653