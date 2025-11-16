Modersmålslärare engelska
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum / Grundskollärarjobb / Järfälla Visa alla grundskollärarjobb i Järfälla
2025-11-16
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2025-11-16Arbetsuppgifter
Järfälla språkcentrum har hand om mottagning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning i Järfälla kommun. Hos oss kommer du att tillhöra en personalgrupp som idag består av ca 60 personer, där de flesta arbetar som både modersmålslärare och studiehandledare.
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt.
Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten är förlagd på flera skolenheter.
I tjänsten ingår att
* planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål
* planera studiehandledningen utifrån elevens och ämnets behov
* planera din undervisning i samarbete med ämneslärare, mentorer och övrig pedagogisk personal så att den möter elevens individuella behov
* använda digitala verktyg för såväl elevernas lärande som planering och dokumentation av undervisningen
* ansvara för bedömning och betygssättning
* rapportera närvaro
* tolka under kartläggning av elevens kunskaper
* vara ansiktet utåt för Järfälla språkcentrumKvalifikationer
Vi söker dig som
* har det aktuella språket som modersmål
* har mycket goda kunskaper i svenska och i ditt modersmål i både tal och skrift
* har god kännedom om kultur och skolsystem i de länder som eleverna kommer ifrån
* har god kännedom om svensk kultur och svenskt skolsystem
* har kännedom om den svenska skolans läroplan och styrdokument
* har lärarutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning och erfarenhet
* har erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning
* har lätt för att bemöta elever enskilt och i grupp samt att skapa goda relationer
* har god datorvana
* har stor flexibilitet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt då det kan ske snabba förändringar i uppdraget utifrån de behov som finns på skolorna
* är van vid att ta stort eget ansvar och kan arbeta självständigt
Som modersmålslärare möter man en stor mängd personal man behöver kunna samarbeta med, både modersmålskollegor och ämneslärare på skolorna. Att kunna samarbeta med alla sina kollegor och annan personal är en förutsättning för att arbeta hos oss.
Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet, vilket innebär att vi förutom formella kvalifikationer också värderar förmåga att interagera och samarbeta samt att vara en lösningsorienterad lagspelare väldigt högt.
Tillsvidareanställning kan vara aktuell för en legitimerad lärare.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289852". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Kontakt
Enhetschef
Anette Bringsén Dahlberg anette.bringsen.dahlberg@jarfalla.se Jobbnummer
9606626