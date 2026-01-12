Mobil IT Servicetekniker
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och krav.
Din serviceroll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en fortsatt unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under Enheten för IT Servicecenter och spendera mycket tid ute i kärnverksamheten i klientnära arbete. I din serviceroll kommer du att på ett kreativt sätt bidra till ökad digital mognad i verksamheten genom att t.ex. agera rådgivande, guida och stötta personal gällande IT-avdelningens tjänster samt bidra till att utveckla det lokala IT-säkerhetsarbetet. Du stöttar både verksamheten i IT-serviceärenden och vår support med problemlösning. Vidare hjälper du IT-avdelningen med specifika uppdrag som, t.ex. vid implementeringar och livscykelhantering av hårdvara. Genom ditt arbete inhämtar du också löpande förbättringsförslag och synpunkter på IT:s tjänster och applikationer vilket bidrar till vidare tjänsteutveckling.
Du tillhör region Mitt och kommer att utföra IT-serviceärenden i vår kärnverksamhet anstalt, häkte och frivård i ditt geografiska upptagningsområde. Övernattningar i mindre utsträckning kan bli aktuellt. Kriminalvården tillhandahåller poolbilar för dessa tjänster som används under arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och strukturerad. Du tar ett stort ansvar för dina uppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att driva dina processer vidare. Du har en förmåga att båda sätta upp samt hålla tidsramar. Som person är du serviceinriktad och lugn samt tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en god förståelse för hur olika människor tar till sig kunskap och kan anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du har ett stort intresse i att hjälpa andra och gör det lilla extra för att leverera lösningar. Vidare har du en hög samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och är både tydlig och lyhörd i din kommunikation. Slutligen har du en hög arbetsmoral och är lojal. Du värdesätter rutiner och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplaner, policys och riktlinjer.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Erfarenhet av service med inriktning mot IT eller teknik
* Kunskap om hårdvara gällande PC, tunna terminaler, bärbara datorer, skrivare, videoutrustning och nätverk
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Utbildning med inriktning mot IT
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvårdens kärnverksamhet
* Erfarenhet av support till slutanvändare
* Kunskap och förståelse av tjänstehantering och dess support
* Förståelse för komplexiteten med att arbeta i större organisationer
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
