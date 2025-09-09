Möbelmontör till Inrätt AB
Inrätt Inredningsmontörerna AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inrätt Inredningsmontörerna AB i Stockholm
Vi på Inrätt är ett etablerat monteringsföretag som monterar möbler och inredning. Vi gör även en del mindre ombyggnationer och har en egen verkstad där vi kan göra småskaliga möbler.
Som möbelmontör hos oss kommer du att:
Montera möbler enligt ritning och instruktioner.
Hantera både hand- och elverktyg.
Leverera och installera möbler ute hos kund.
Samarbeta med din kollegor för att planera och genomföra arbetsuppgifter på bästa sätt.
Vi söker dig som är:
Praktiskt lagd, noggrann och har god känsla för detaljer.
Van vid arbete med verktyg och gärna har erfarenhet från likande arbete som montering eller snickeri.
Fysisk uthållig och trivs med ett rörligt arbete.
Ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med kundkontakt.
Är en lagspelare.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@inratt.se
. Dit kan du även skicka frågor eller dylikt om tjänsten.
Välkommen med din ansökan till Inrätt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: jobb@inratt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inrätt Inredningsmontörerna AB
(org.nr 556671-0793)
Domnarvsgatan 2 F (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9498910