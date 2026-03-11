Mjukvaruutvecklare
Vill du utveckla dina programmeringskunskaper samtidigt som du arbetar med spännande och utmanande projekt? Sök rollen som mjukvaruutvecklare hos oss på Combitech i Linköping! Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att växa inom ditt intresseområde, och där vi fokuserar på att investera i din kompetensutveckling och göra det lätt att kombinera jobbet med vardagen.
Din roll som mjukvaruutvecklare
Som mjukvaruutvecklare hos Combitech i Linköping får du möjlighet att arbeta i en miljö som präglas av innovation och framkantsteknologi. Du kommer att utveckla mjukvara till avancerade system, där du arbetar nära tillsammans med våra kunder för att förstå deras behov och leverera skräddarsydda lösningar. Du får chansen att arbeta direkt hos våra kunder, vilket ger dig insikt i deras verksamhet och möjligheten att snabbt anpassa lösningar efter deras specifika krav. Alternativt arbetar du från vårt kontor där vi driver kundprojekt i egen regi.
Våra uppdrag spänner över flera teknologier och industrier, inklusive säkerhetssystem inom bilindustrin, flygindustrins olika delar, samt vår satsning på system baserade på maskininlärning och artificiell intelligens. Detta ger dig en bred erfarenhet och möjlighet att delta i banbrytande utveckling. Du kommer att vara en nyckelspelare i att hjälpa våra kunder nå sina framtidsvisioner, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och bygger erfarenhet inom ditt område.
Utifrån dina erfarenheter, styrkor och ambitioner arbetar vi tillsammans för att hitta rätt uppdrag och utmaningar som passar dig, vilket ger dig möjligheten att växa och utvecklas i din karriär. Du kommer att vara en del av en organisation som värdesätter både det tekniska och det mänskliga, och som uppmuntrar till personlig och professionell utveckling.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har en högskoleexamen inom teknik, datavetenskap eller motsvarande. Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av programmering i exempelvis C/C++, Java eller Python. Har du även erfarenhet av inbyggda system, så är det meriterande.
Vi söker dig som trivs med att ta initiativ och arbeta självständigt, samtidigt som du har förmågan att samarbeta effektivt i team. Din analytiska förmåga och kvalitetsmedvetenhet gör att du strävar efter att leverera högkvalitativa lösningar. Vi värdesätter din förmåga att tänka kreativt och hitta innovativa lösningar på tekniska utmaningar, gärna med hjälp av AI.
På Combitech letar vi efter engagerade medarbetare som delar vår vision om att göra skillnad. Din personliga utveckling är viktig för oss och vi är lyhörda för dina individuella intressen och karriärmål. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team, där du kan växa och bidra med dina unika färdigheter och perspektiv.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
