Miljövärd till Rosengård Fastigheter
2025-10-09
Är du intresserad av att jobba med människor, service och fastigheter i ett glatt gäng? Är du ordningsam och har god fysik? Då är du kanske den vi söker till rollen som Miljövärd hos Rosengård Fastighets AB. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Tillsammans i ett team av totalt fyra miljövärdar arbetar du för att utemiljön runt våra fastigheter ska hållas ren och snygg. Det innebär upplockning av större grovsopor, så som möbler, men även att gå runt med städvagn och plocka skärp. Utemiljöskötsel, så som ogräsrensning, gräsklippning, snöröjning med mera.
Arbetstiderna är varannan vecka måndag-onsdag 07.00-16.00, torsdag-fredag 07.00-14.00, samt lördag eller söndag 07.00-11.00. Och veckan efter är arbetstiden måndag-fredag 07.00-16.00. Kvalifikationer
Vi söker dig som behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Du behöver ha kunskaper i att hantera en smartphone för att kunna kommunicera med kollegor och ta emot enstaka felanmälningar.
Krav på B-körkort.
Du är en viktig del i vårt arbete för att skapa en bra boendemiljö för våra hyresgäster.
Du är duktig på att samarbeta och är prestigelös. Du har god förmåga att planera och genomföra din arbetsdag tillsammans med din närmaste arbetskamrat. Då arbetet emellanåt kan kännas utmanande behöver du ha tålamod och ett gott humör.
Arbetet innebär utomhusvistelse året om och innehåller tunga lyft så du behöver ha både ergonomikunskaper och god fysik.
Att ställa upp för andra faller sig naturligt för dig. Vi har ett öppet synsätt och arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering.
Erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning men börjar med en provanställning och tillsättning sker snarast möjligt. Vi ger dig en möjlighet att utvecklas i ett företag med expansionsplaner. Du får chansen att växa inom organisationen, vara med och skapa företagets framtid samt påverka Rosengård och Malmö. På riktigt.
Rosengård fastigheter är medlemmar i Fastigo och följer Fastighets kollektivavtal.
Låter det intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan, CV, personligt brev samt referenser så snart som möjligt. Vi rekryterar löpande under processen så sök redan idag! Skicka din ansökan till jobb@rosengardfastighet.se
. Skriv Miljövärd i rubriken på mailet.
Har du frågor om tjänsten går det bra att maila till samma adress, jobb@rosengardfastighet.se
.
Rosengård Fastighets AB vill förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö. Visionen är ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Sedan oktober 2017 äger och förvaltar vi 1687 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.
Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoriahem AB.
Besök gärna hemsidan www.rosengardfastigheter.se
för att läsa mer om oss.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
