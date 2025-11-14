Miljöstretag
2025-11-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Klippan
Är du en erfaren projektledare med stor kunskap inom vattenstrategiskt arbete? Vi söker en engagerad miljöstrateg som kommer vägleda kommunen i arbetet för god vattenstatus i Helsingborg.
Om arbetsplatsen
Vi vill välkomna dig till miljöförvaltningen, en arbetsplats där din insats gör skillnad för både stadens invånare, företagare och vår planet. Vi är runt 80 medarbetare som arbetar för god hälsa, säkra livsmedel och en miljömässigt hållbar utveckling. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt för Helsingborgs verksamheter och enkelt att leva hållbart i staden. Målet är en hög livskvalitet för alla, inom planetens gränser.
Som miljöstrateg kommer du arbeta med kollegor på avdelningen för miljöstrategi och uppföljning. Tillsammans arbetar ni för en miljömässigt hållbar utveckling genom att driva på, utveckla och följa upp stadens miljö- och klimatarbete.
Som miljöstrateg på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad kommer du ingå i ett team med syfte att hjälpa staden att förbättra vattenkvalité i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• I samverkan med kollegor, genomföra, planera och utveckla stadens miljöövervakning och vattenplanering.
• Projektleda projekt Arcadia (HORIZON) med fokus på naturbaserade lösningar på landsbygden i Helsingborg (Arcadia adaptation).
• Söka medel för projekt för att utveckla och förstärka Helsingborgs möjlighet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.
• Skriva remissyttranden.
• Koordinera administrativa arbetsuppgifter för vattenrådet i Råån.
• Sprida kunskap om miljötillståndet i våra vatten.
Vi är en arbetsplats med högt medarbetarengagemang som värdesätter samarbete och tror att vi genom att arbeta tillsammans med andra uppnår resultat. Vi tänker nytt och bidrar med smarta lösningar för att hantera stadens utmaningar. Vi arbetar flexibelt och aktivitetsbaserat och har kontor både i Oceanhamnen, Jordbodalen och i Malmö. Kvalifikationer
Vi söker dig som är naturvetare med inriktning mot hydrologi/limnologi alternativt är ingenjör med miljöinriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med vattenstrategiska frågor såväl övergripande som i genomförande av vattenvårdsåtgärder. Du förväntas kunna självständigt leda projekt och arbeta målinriktat och i nära dialog med stadsbyggnadsförvaltningen och andra aktörer.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda externt finansierade projekt där din tidigare erfarenhet innefattar söka extern finansiering, projektleda stora projekt där flera parter ingår samt erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning.
Du har god samarbetsförmåga samt körkort för personbil för att nå ut i landskapet.
Du är skicklig på att uttrycka dig och kommunicera professionellt i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i vattenråd och politiskt styrda organisationer är meriterande.
Erfarenhet miljöövervakning så som analys av data och handhavande av teknisk utrustning.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övrig information
Innan en anställning på Miljöförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag, i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/
Sista dag att ansöka är 2025-11-30. Urval sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
