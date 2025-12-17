Miljöspecialist dagvatten och skyfall
2025-12-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.
Välkommen till oss
Exploateringskontoret ska i samband med utvecklingen och byggandet av vår stad bidra till att stadens ambitiösa miljö- och klimatmål uppfylls.
Nu söker vi en erfaren miljöspecialist som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt driver de miljöfrågor som ligger inom exploateringskontorets verksamhetsområde, men med fokus på dagvatten- och skyfallsfrågor. Tjänsten är placerad på enheten miljö inom avdelningen stadsmiljö. På avdelningen arbetar miljöspecialister, landskapsarkitekter och trafikplanerare som ämnesspecialister i stadens alla exploateringsprojekt.
Vi erbjuder
På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med cirka 300 medarbetare som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.
Din roll
Som miljöspecialist hos oss hanterar du de miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag. Du bidrar med miljökompetens till hela exploateringskontoret och arbetar i ett flertal olika exploateringsprojekt där du samordnar och leder miljöarbetet i olika skeden, från tidiga utredningar till byggskedet. Du är kravställare vid beställning av olika typer av miljöutredningar som utgör underlag för planering och projektering, och av systemhandling och förfrågningsunderlag. I rollen ingår också att göra mottagningskontroll av konsulters leveranser och säkerställer att myndighetskrav, stadens dagvattenstrategi och handlingsplan för klimatanpassning tillämpas. Även andra miljöaspekter kopplade till byggande och genomförande av exploateringsprojekt kan vara aktuella. Arbetet innebär många kontakter och dialog med andra förvaltningar, konsulter, byggaktörer och ansvariga miljömyndigheter. Det kan även bli aktuellt att skriva yttranden och att utveckla rutiner och verktyg för en ökad verksamhetsstyrning.
Din kompetens och erfarenhet
För rollen som miljöspecialist söker vi dig som har:
• akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning
• flera års erfarenhet av arbete med dagvatten- och skyfallsutredningar i stadsbyggnadsprojekt och projektering
• erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg såsom Scalgo
• kunskap inom relevanta delar av miljöbalken, vattentjänstlagen och plan- och bygglagen
• god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt i svenska språket, samt att du vid behov kan använda engelska i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• skyfalls- och ledningsnätsmodellering
• VA-projektering
• klimatanpassning
• ledningssamordning
• hydrogeologi
• miljökonsekvensbeskrivningar och miljötillståndsprocesser
• förorenade områden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då rollen ställer höga krav på din analytiska förmåga och att du arbetar strukturerat med fokus på leverans. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Tjänsten innebär många kontakter med konsulter och kollegor med ibland olika perspektiv. Därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och anpassa din kommunikation utifrån mottagare. För att lyckas i rollen behöver du kunna skapa goda relationer och förtroende. Du är flexibel när förutsättningar ändras, du kan prioritera bland arbetsuppgifter och du anpassar ambitionsnivån utifrån behoven.
Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.
Information om ansökan
Sista ansökningsdag är den 25 januari 2026. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, personlighets - och färdighetstester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta enhetschef Frida Nordström, frida.nordstrom@stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad
Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholm
Vi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.
