Miljöspecialist
Vi söker tillsammans med vår partner en Miljöspecialist. I rollen blir du en nyckelposition i att driva och utveckla miljöarbetet med särskilt fokus på miljötillstånd, lagstiftning och uppföljning. Du blir en del av ett kompetent team och arbetar nära både produktion och ledning. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete där du får möjlighet att påverka, förbättra och bidra till hållbar utveckling i en komplex industriell miljö.
Tjänsten är placerad i Västra Götaland och vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt eller senast vid årsskiftet.
Sammanfattning innebär rollen:
Arbeta systematiskt med miljöfrågor, inklusive hantering av miljötillstånd och miljörapportering
Stödja organisationen vid introduktion av nya kemikalier, inklusive dokumentation och klassificering
Genomföra och följa upp interna revisioner och externa tillsyner
Ansvara för uppföljning av lagkrav och miljöprestanda inom vatten, luft, kemikalier och utsläpp
Samarbeta med laboratorieorganisationen för att säkerställa korrekt provtagning och analys
Bidra till utveckling av interna rutiner, specifikationer och rapporter kopplat till ISO-certifieringar inom kvalitet, miljö och energi
Vi söker dig som
Har en högskoleutbildning inom miljö eller likvärdigt område
Har erfarenhet av arbete med miljölagstiftning, kemikalier, tillstånd och rapportering
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god datorvana, erfarenhet av SAP är meriterande
Har erfarenhet av kvalitets- och miljöledningssystem (t.ex. ISO 14001, ISO 9001) är meriterande
För att lyckas i rollen är du analytisk, noggrann och har ett starkt eget driv. Du behöver vara flexibel och trivas med att dagarna sällan blir exakt som planerat. Din förmåga att kommunicera och samarbeta med olika delar av organisationen är viktig, samtidigt som du klarar av att arbeta självständigt. En positiv inställning och nyfikenhet tar dig långt i rollen.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag på inledningsvis 6 månader via oss på OIO, med möjlighet till förlängning. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt
Placering: Lilla Edet
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
