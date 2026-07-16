Miljöskyddshandläggare
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Miljöavdelningen / Hälsoskyddsjobb / Nyköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Nyköping
2026-07-16
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Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Miljöskyddsenhetens övergripande uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom yttranden i prövning, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning och arbete med förorenade områden. Vi deltar också i arbetet med att pröva överklagade kommunala beslut enligt miljöbalken, bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i planärenden samt vägleder länets kommuner i miljöskyddsfrågor.
Enheten består av två arbetsgrupper med 13 medarbetare och en chef. Inriktningen är på förorenade områden samt tillsyn och prövning av tillståndpliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att delta i tillståndsprocesser samt arbeta med tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och annan relevant speciallagstiftning. Du kommer att ha eget tillsynsansvar för flera tillsynsobjekt. Ditt intresse och tidigare erfarenheter kan komma att påverka vilka branscher du ansvarar för.
Som miljöskyddshandläggare deltar du i tillståndsprocesser, både vid samråd och genom yttranden till beslutande myndighet. Du kan även komma att representera Länsstyrelsen i mark- och miljödomstolsförhandlingar. Tillsynsvägledning gentemot länets kommuner och arbete i olika tvärsektoriella grupper på Länsstyrelsen kommer vara andra delar av ditt arbete.
Kvalifikationer och profil
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där god samarbetsförmåga är mycket viktigt. Arbetet kräver god administrativ förmåga och vana att driva frågor självständigt. Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med både verksamhetsutövare, allmänhet och andra myndigheter är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
Vi söker dig med:
Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå med inriktning mot miljö, kemi, geologi
eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kunskap om miljölagstiftningen
B-körkort
Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande med:
Erfarenhet av miljötillsyn och/eller prövning från myndighet
Arbete med miljöfrågor kopplat till A och B anläggningar
Myndighetsutövning enligt annan relevant lagstiftning
Vi vill att du i din ansökan tydligt anger om och hur du uppfyller kvalifikationerna. Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat för perioden 2026-10-01 till 2028-06-15 . Tillträde sker efter överenskommelse.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Lönespann för den aktuella tjänsten är 41 000-46 600 kr/mån
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Jörgen Johansson. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg.
Samtliga nås via växel 010-223 40 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 2026-08-23.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Södermanlands Län
(org.nr 202100-2262), https://www.lansstyrelsen.se/
Stora Torget 13 (visa karta
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611 86 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Miljöavdelningen Kontakt
Anna Forsberg, ST 010-2234000 Jobbnummer
10004595