2025-09-18
Lockas du av att arbeta med intressanta uppgifter tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Uppskattar du blandningen av kontors- och fältarbete? Då kan du vara den vi söker! På Länsstyrelsen Kalmar län jobbar du på uppdrag av regeringen och blir en viktig del i att verka för att nationella mål får genomslag i länet.
Som anställd har du också möjlighet att ta del av många bra förmåner och generös friskvård. Arbetsplatsen genomsyras av en inkluderande kultur, ett tillitsbaserat ledarskap samt en god balans mellan jobb och fritid. Tillsammans gör vi skillnad för samhället!
På miljöenheten är vi 21 medarbetare som arbetar med tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn- och bidragsfrågor inom förorenade områden. I vårt ansvar ingår även tillsynsvägledning inom dessa områden samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta hos oss på Länsstyrelsen i Kalmar som miljöskyddshandläggare. Du kommer att arbeta med tillsyn och tillsynsvägledning miljöfarlig verksamhet och förorenad mark. I arbetet ingår handläggning och tillsyn enligt miljöbalken, vilket exempelvis innebär kontroll av efterlevnad av miljötillstånd samt egenkontroll. Även tillsynsvägledning till länets kommuner inom vårt arbetsområde ingår.
Du kommer att arbeta med tillsyn och tillsynsrelaterade frågor kopplade till förorenad mark. I arbetet kommer ingå att arbeta med undersökningar och åtgärder samt bidragshantering. Du kommer också granska utredningar och bedöma miljöeffekter, hantera och uppdatera EBH-stödet samt inventering enligt MIFO-metodiken.
Andra arbetsuppgifter kan bli aktuella inom ramen för anställningen. Till exempel handläggning av anmälningsärenden och prövning miljöfarlig verksamhet.
I jobbet ingår mycket dialog med verksamhetsutövare, fastighetsägare, kommuner, andra myndigheter och privatpersoner. Du kommer ha möjligheten att vara ett stöd i länsstyrelsens interna arbete inom ditt sakområde samt vara vägledande i kontakten med kommunala tillsynsmyndigheter.
Hos oss kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Länsstyrelsen jobbar efter värdegrunden effektivitet och service, respekt för lika värde, legalitet, och objektivitet. Vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns i arbetsgruppen och på enheten. Myndighetens uppdrag kan också göra att fler uppgifter än det som beskrivs i annonsen blir aktuella.
Arbetet som miljöskyddshandläggare spänner över många olika sak- och kompetensområden. Det kan finnas möjligheter att anpassa rollen och arbetsuppgifter efter kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, flexibel, noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du har förmågan att arbeta metodiskt och effektivt med såväl ärenden som med mer övergripande uppgifter. Du har ett gott omdöme och kan göra korrekta avvägningar utifrån ett helhetsperspektiv och kan på ett tydligt och lättfattligt sätt motivera fattade beslut.
Då arbetet innebär både interna och externa kontakter är det viktigt att du har lätt för att skapa goda relationer, är bra på att samarbeta och är tydlig i din kommunikation. Du känner dig trygg i kontakter med företag, allmänhet, media och andra som kan vara berörda av våra beslut i olika frågor. Du behöver kunna kombinera god samarbetsförmåga med förmågan att vara självgående och driva egna ärenden och arbetsuppgifter.
Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.Kvalifikationer
- Naturvetenskaplig eller teknisk universitet/högskoleutbildning som är relevant för arbetsuppgifterna med inriktning mot miljö/teknik, miljö- och hälsoskydd, förorenad mark, ekotoxikologi eller motsvarande som arbetsgivaren tycker är likvärdig
- Aktuell erfarenhet och kunskap om miljöfarliga verksamheter och/eller förorenad mark eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Goda kunskaper om miljölagstiftning
- B-körkort
Meriterande är:
- Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarliga verksamheter och/eller förorenad mark
- Erfarenhet av myndighetsutövning och ärendehandläggning inom miljöbalkens område
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden.
Detta är Länsstyrelsen Kalmar län
På Länsstyrelsen arbetar cirka 250 engagerade medarbetare med en rad olika regeringsuppdrag. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, tillväxt och en god livsmiljö i Kalmar län. Det gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald och jämn könsfördelning. Vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och vilar på begreppen:
• effektivitet och service
• objektivitet och legalitet
• respekt för allas lika värde.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår webbplats! https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/jobba-hos-oss.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen Kalmar län , Avdelning natur och miljö, Miljöenheten
Maria Edmundsson 010-2238393
