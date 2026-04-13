Miljökonsult med inriktning vatten
Afry AB
2026-04-13
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Vi söker dig som vill vara en del av AFRY spännande framtid. Brinner du för att lösa miljöutmaningar och bidra till framtidens samhälle? Vill du vara med och ta lead på teknisk utveckling där miljö, hållbarhet och digitala lösningar samspelar? Då finns möjligheterna för att göra detta tillsammans med andra #teamplayers inom AFRY's affärsområde Environment.
Inom affärsområde Environment erbjuder AFRY kvalificerade konsulttjänster inom miljö & hållbarhet och förorenade områden. I Göteborg/Halmstad/Malmö har AFRY i dagsläget 4 sektioner som arbetar med anmälnings- och tillståndsärenden, vatten- och luftutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöutredningar, miljötekniska markundersökningar, miljökontroller, riskbedömningar, hållbarhet, revision, miljöledning och kvalitetsledning. Våra kunder finns både inom den privata såväl som den kommunala och statliga sektorn.
Som miljökonsult på AFRY kan dina uppdrag variera och handla om allt från vindkraft, solkraft, industrier och olika vattenverksamheter till infrastrukturprojekt inom järnväg och väg samt miljöbedömningar i planärenden. Du får möjlighet att delta i olika uppdrag både lokalt, regionalt och nationellt. Vi låter dig ta ett stort eget ansvar och du får gärna axla projektledarrollen, ha kundkontakter och vid intresse även arbeta med internationella uppdrag. Har du en särskild specialistkompetens finns möjlighet att delta i utvecklingen av vårt tjänsteutbud.
Tillsammans med andra konsulter på AFRY är du en del av en helhetslösning och du får möjlighet att utveckla förståelse för olika delar i ett projekt. Hos oss på AFRY blir du även en del av ett internationellt nätverk av miljökonsulter som alla drivs av att skapa framtidens lösningar! Vi söker en modig och hängiven lagspelare som trivs med att dela kunskap och hjälpa andra att utvecklas. Vi tror att du brinner för att se människor växa och tillsammans åstadkomma bra lösningar.Kvalifikationer
På AFRY lever vi efter våra värdeord: "Brave - Devoted - Team players" vilket även säger mycket om vem vi söker. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och förmåga att samarbeta med andra. På AFRY jobbar vi aktivt för en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökande.
För att lyckas bra och trivas i din roll som miljökonsult söker vi dig som har:
högskole- eller civilingenjörsexamen inom kemi, biologi. miljövetenskap, miljöteknik eller motsvarande,
minst tre års yrkeslivserfarenhet inom miljöområdet,
erfarenhet av recipientutredningar, MKN-utredningar för vatten och hydromorfologiska utredningar kopplat till vatten
mycket god förmåga att skriftligen och muntligen presentera utredningar och resultat,
ett analytiskt och strategiskt tänkesätt med god förmåga att se möjligheter och lösningar som adderar värde till våra kunder,
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift,
B-körkort
Det är meriterande, men inte ett krav, om du har erfarenhet av:
god kännedom om vattenutredningar, tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar relaterade till kap 11
ha jobbat med olika typer av modelleringsverktyg för vattenutredningar
utredningar kopplat till ekotoxikologi
arbeta som projektledare eller uppdragsledare
arbete som miljökonsult eller vid myndighet
att arbeta med kunder och andra intressenter för att diskutera och presentera uppdrag och ge rekommendationer
att du har arbetat med miljöfrågor inom industrin
Ytterligare information
Vi erbjuder en arbetsplats och ett team som bäst kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt tillsammans!
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar - hinna lämna, hämta, träna, handla eller bara sova lite längre på morgonen.
Genom Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor! Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående. En mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.
Sista ansökningsdag är den 14 maj 2026. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Nu har vi beskrivit den vi söker och har du några som helst frågor om rollen eller om AFRY som arbetsgivare är du varmt välkommen att höra av dig.
Kontaktuppgifter för frågor:
Erik Ceder, Sektionschef
• 46 10 505 44 31erik.ceder@afry.com
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
