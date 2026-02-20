Miljökonsult avfall
Vill du bidra till ett hållbart cirkulärt samhälle med säkra metoder för avfallshantering? Vi behöver nu förstärka vårt team med en erfaren avfallsinriktad miljökonsult som vill arbeta som uppdragsledare med kommunal och industriell avfallshantering.
Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet från tillämpning av miljölagstiftningen vid hantering av avfall såsom klassning av avfall, utformning av deponier inkl. bottentätning, sluttäckning och lakvattenhantering samt tillståndsprövningar av sådana verksamheter. Vidare är det meriterade om du även har arbetat med mer strategisk avfallsplanering såsom cirkulär ekonomi, kommunal avfallsplanering och/eller industriella avfallsplaner.
Som konsult hos oss kommer du att bli delaktig i en organisation som har en tydlig värdegrund där respekt, mod och passion genomsyrar det vi gör. Som medarbetare hos oss har du kul på jobbet. Du är omgiven av engagerade och kunniga kollegor som alla vet att våra lösningar formar morgondagens samhällen och bidrar till en hållbar utveckling. Vi har en god samverkan mellan olika teknikdiscipliner i våra uppdrag och arbetar tillsammans med specialister från hela företaget.
Placeringsort är flexibel. I vissa uppdrag sitter vi ute hos kund och hjälper dem på plats.
Vi hoppas att du vill bli en del av oss!
Ansvarsområde Du kommer att arbeta som sakkunnig eller uppdragsledare med ansvar att leda uppdrag och projekt inom några av områdena nedan med tydlig inriktning mot avfallsbranschen
Planera och genomföra tillståndsprocesser
Utredningar kopplat till avfallshantering och deponier
Avfallskaraktäriseringar och produktifiering
Avfallsplanering
Kvalifikationer Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor kopplat till avfallshantering med goda kunskaper och praktisk erfarenhet inom något eller delar av följande områden:
Framtagande av tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken, i en roll som konsult eller i en roll som miljöansvarig på en industri eller kommunal verksamhet alternativt som miljöhandläggare inom området på tillsynsmyndighet
Projektledning med planering av avfallshantering och utförande av deponier
I grunden har du en ingenjörsexamen alternativt en teknisk eller miljövetenskaplig utbildning från universitet eller högskola, samt har goda kunskaper i både svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande är en utbildning inom samhällsbyggnadsteknik eller miljö-och vattenteknik eller motsvarande.
Det är viktigt för oss att du vill arbeta i en konsultroll som ställer höga krav på att du är driven, engagerad och ansvarstagande. För att trivas hos oss tror vi att du är en öppen och social person, som trivs med en varierande vardag, uppskattar samverkan, samt kan skapa förtroende och trygghet hos våra kunder.
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande, men vi vill senast få in din ansökan 2026-03-28 Välkommen med din ansökan!
Kontakt Pontus Halldin, Avdelningschef pontus.halldin@wsp.com
Janina Stålander, HR/rekrytering janina.stalander@wsp.com
