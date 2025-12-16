Miljöinspektör Livsmedel
Hos oss blir du del av ett engagerat och kunnigt team på sex personer som värdesätter samarbete, utveckling och en inkluderande arbetsmiljö. Här får du ett varierat vikariat på cirka ett år där du arbetar nära verksamhetsutövare och bidrar till trygg och säker livsmedelshantering i Eskilstuna. Du får stort eget ansvar, möjlighet att påverka och stöd av erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Enheten för alkohol, hälsoskydd och livsmedel är en av tre enheter i verksamhetsområdet Miljö och bygg på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vårt kontor ligger centralt i Eskilstuna, med gångavstånd till både tåg- och busstation.
Som miljöinspektör med inriktning livsmedelskontroll arbetar du med kontroll och handläggning enligt livsmedelslagstiftningen. I uppdraget ingår att dokumentera kontroller, skriva beslut samt utreda matförgiftningar och hantera klagomål. Du ger även råd och service till både verksamhetsutövare och kommuninvånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning, gärna som livsmedelsinspektör, miljöinspektör eller annan relevant bakgrund. Du är trygg i att använda IT som ett naturligt arbetsverktyg och har B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning eller arbete på miljökontor.
Som person är du nyfiken och lyhörd. Du är tydlig i din kommunikation och kan bemöta frågor samt återge information, instruktioner och beslut på ett professionellt sätt. Du arbetar systematiskt och strukturerat och trivs med att planera och skapa ordning i ditt arbete. Självständighet är en av dina styrkor du tar initiativ och driver ditt arbete framåt. Du har samtidigt förmåga att se när andra behöver stöd och bidrar till ett kollegialt lärande i teamet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tillsammans med invånarna bygger vi vårt samhälle som en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare trivas och växa. Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. På vår förvaltning är vi drygt 350 medarbetare i många befattningar, organiserade i en stab och fyra verksamhetsområden. Tillsammans ansvarar vi för strategisk utveckling av staden, hantera ansökningar, tillstånd och genomföra kontroller, att sköta våra gator, parker och naturområden, samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö via räddningstjänsten.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
