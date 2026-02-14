Miljöinspektör - Radon (3 mån uppdrag)

Futuria People AB / Hälsoskyddsjobb / Strängnäs
2026-02-14


Är du en noggrann och strukturerad miljöinspektör som gillar att skapa ordning, analysera ärenden och arbeta metodiskt med myndighetsfrågor? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu för kunds räkning en Miljöinspektör med erfarenhet av radonärenden till Strängnäs.
Kunden behöver förstärkning för att strukturera och kvalitetssäkra befintliga radonärenden. Uppdraget innebär att gå igenom cirka 220 ärenden och analysera vad som behöver göras i respektive ärende, exempelvis bedöma om ny mätning krävs, om tidigare mätningar uppfyller gällande krav samt om ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Arbetet är metodiskt och kräver god förståelse för tillsynsprocessen inom miljöområdet. Resultatet ska dokumenteras i en strukturerad fil enligt särskild instruktion, med tydlig sammanställning och status för varje ärende. Rollen ställer krav på noggrannhet, självständighet och god samarbetsförmåga.
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Futuria People och uthyrd till kund. Uppdraget löper initialt till 2026-05-31 med möjlighet till förlängning.
Skallkrav
Utbildad miljöinspektör

Minst tre (3) års erfarenhet som miljöinspektör

Erfarenhet av att hantera radonärenden

Flytande svenska i tal och skrift

God organisationsförmåga och hög noggrannhet

God samarbetsförmåga och vana att arbeta med olika yrkesgrupper

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i ärendesystemet Castor

Övrig information
Startdatum: Snarast efter tilldelning

Slutdatum: 2026-05-31 med möjlighet till förlängning

Omfattning: 100 % (cirka 3 månader)

Placering: Strängnäs

Skicka in din ansökan så snart som möjligt för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023.

Sista dag att ansöka är 2026-02-23
