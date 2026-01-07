Miljöhandläggare - Skövde
Fortifikationsverket / Hälsoskyddsjobb / Skövde Visa alla hälsoskyddsjobb i Skövde
2026-01-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Skövde
, Karlsborg
, Lidköping
, Haninge
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med samhällsviktiga byggprojekt och bidra till en hållbar utveckling inom försvarssektorn? Fortifikationsverket söker nu en miljöhandläggare till projektavdelningens projektstödsenhet och vår miljögrupp.
Till projektavdelningen och projektstödsenheten söker vi nu en miljöhandläggare till vår miljögrupp med placering i Skövde. Miljöhandläggaren är ett stöd till våra projektledare och bidrar till att säkerställa att projekten ställer relevanta miljökrav, uppfyller miljökrav och lagstiftning.
Din vardag som miljöhandläggare
Som miljöhandläggare är du ett kvalificerat stöd till våra projektledare och bidrar till att säkerställa att våra investeringsprojekt uppfyller gällande miljökrav och miljölagstiftning. Du samordnar miljöfrågor i flera parallella projekt och medverkar genom hela projektets livscykel - från projektering till genomförande och uppföljning.
Du arbetar nära projektledare, konsulter och entreprenörer samt i dialog med tillsynsmyndigheter. I rollen samarbetar du även med andra specialister inom Fortifikationsverket. Du kommer exempelvis att:
•
Identifiera och bedöma miljöaspekter
•
Granska och säkerställa underlag inför miljöprövningar
•
Genomföra platsbesök och delta i möten med konsulter och entreprenörer
•
Medverka i dialog och samråd med tillsynsmyndigheter
•
Genomföra miljöronder samt följa upp miljökrav i projekt.Publiceringsdatum2026-01-07KvalifikationerKvalifikationer
•
Eftergymnasial utbildning inom miljöteknik eller miljövetenskap, alternativt annan motsvarande utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
•
God vana av att läsa, tolka och tillämpa svensk miljölagstiftning
•
Praktisk erfarenhet av miljöarbete, exempelvis miljöutredningar, miljökontroll och uppföljning i projekt
•
Erfarenhet av arbete som miljöhandläggare, miljösamordnare eller i en likvärdig roll
• Körkort klass B
Meriterande är om du har erfarenhet av:
•
Miljöinventering inför rivnings- och ombyggnadsprojekt
•
Miljöprovtagning i förorenade mark- och vattenområden samt masshantering
•
Arbete kopplat till vattenverksamhet.Dina personliga egenskaper
Din personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen behöver du vara:
•
Samarbetsorienterad - du arbetar prestigelöst och bidrar till gemensamma lösningar
•
Strukturerad - du planerar och organiserar ditt arbete väl och håller deadlines
•
Relationsskapande - du har lätt för att skapa och upprätthålla goda samarbeten
•
Lösningsorienterad - du identifierar problem och driver arbetet framåt med fokus på lösningar
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Skövde. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 1:a februari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Annkristin Lyckeholm 010-44 44 436 eller rekryteringsspecialist Oliver Ljungman 010-44 45 806. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670774