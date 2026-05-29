Landskapsarkitekt inom skolmiljö
2026-05-29
Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du ta dig an en konkret och viktig utmaning i en kommunal skolmiljö: att ta fram ett tidigt förslag för hur en befintlig skolgård kan delas och utvecklas så att flera verksamheter fungerar väl sida vid sida. Fokus ligger på att skapa en trygg, funktionell och tillgänglig gårdsmiljö där en resursskola med cirka 30 elever får rätt förutsättningar i vardagen.
Uppdraget omfattar också lösningar för mindre lekutrustning, bättre tillgänglighet där nivåskillnader och trappor finns i dag samt en tydligt markerad gångväg till skolans entré. Du arbetar i ett tidigt skede där dina analyser, skisser och prioriteringar blir viktiga för både användbarhet, säkerhet och genomförbarhet. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera gestaltning, tillgänglighet och tidig planering i ett uppdrag med tydlig nytta för barn och skolpersonal.
ArbetsuppgifterDu tar fram en enkel skiss och förslagslayout för hur gårdens ytor kan disponeras mellan olika skolverksamheter.
Du föreslår placering av mindre lekutrustning med särskilt fokus på resursskolans behov.
Du utformar övergripande lösningar för tillgänglighet, bland annat för framkomlighet till lokaler och lekutrustning där det i dag finns trappor.
Du föreslår en tydligt markerad gångväg från GC-väg till entré för att minska att elever passerar över skolgården.
Du tar fram en preliminär budget för föreslagna åtgärder och en övergripande tidplan för genomförandet.
Du ansvarar för BAS-P inom planering och projektering i den del det ingår i uppdraget.
Du levererar handlingar digitalt i PDF och, om ritningar tas fram, även i DWG.
KravDu är landskapsarkitekt.
Du har erfarenhet av projektering av skolgård eller del av skolgård.
Du kan ta fram genomarbetade och ändamålsenliga förslag i tidiga skeden, exempelvis i förstudie, programhandling eller skissförslag.
Du har förmåga att göra preliminära budgetbedömningar och ta fram övergripande tidplaner.
Du kan arbeta självständigt och driva ett avgränsat uppdrag från analys till leverans.
Du har den kompetens som krävs för att ta ansvar som BAS-P inom planering och projektering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
