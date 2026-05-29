Sigrid Rudebecks gymnasium söker lärare i matematik ( vikariat).
Sigrid Rudebecks gymnasium är en fristående stiftelseägd icke vinstdrivande gymnasieskola som grundades 1869 och erbjuder gymnasieutbildning på naturvetenskapsprogrammet och på samhällsvetenskapsprogrammet. I anrika lokaler på Bellmansgatan i centrala Göteborg går cirka 545 elever och här arbetar ett fyrtiotal medarbetare. Vår skola erbjuder en trygg och stimulerande lärmiljö där erfarna lärare möter våra elever med höga förväntningar och skapar en lust till lärande. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten där ett kollegialt lärande är en grundpelare. Till höstterminen söker vi nu en legitimerad gymnasielärare i matematik som under läsåret 2026/27 ska arbeta på 50% vikariatsanställning.
Kompetensprofil:
Vi ser att du som söker är legitimerad lärare i matematik och att du har några års erfarenhet av att undervisa på gymnasiet..
Som lärare möter du eleverna med engagemang och entusiasm och bidrar med ditt ledarskap till ökad lust att lära. Du har också ett arbetssätt där du tydligt stödjer och följer upp dina elevers kunskapsutveckling på ett strukturerat sätt. Som medarbetare har du ett positivt förhållningssätt till att delta i ett kollegialt samarbete och lärande. Du har god erfarenhet av att arbeta tillsammans med både lärarkollegor i dina och andra ämnen samt med andra funktioner inom en gymnasieskola. Du använder och är väl förtrogen med digitala verktyg i undervisningen och i ditt dagliga arbete. Du visar i ditt ledarskap att du sätter värdegrundsarbetet i fokus och är på så sätt en god förebild för dina elever.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. I samband med anställningserbjudande ska du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan innehållande ett kort personligt brev, CV samt kopia på gällande Lärarlegitimation. Ansök senast den 20260612. Vi ser framemot att ta del av din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: exp@rudebecks.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola
(org.nr 556357-1248)
Bellmansgatan 6-8 (visa karta
)
411 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Rudebecks Skola, AB Sigrid Kontakt
Skolchef
Maria Laasonen maria.laasonen@rudebecks.se Jobbnummer
