Miljö- och klimatstrateg
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Miljöavdelningen / Hälsoskyddsjobb / Nyköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Nyköping
2026-07-16
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Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Tjänsten är placerad på enheten för vatten, miljö och klimat. Enheten har 18 medarbetare som bland annat arbetar med att förvalta länets vattenresurser, samordna länets miljömålsarbete, bidra till en minskning av utsläpp av klimatgaser och samordna arbetet kring energifrågor.
Länsstyrelsen leder och samordnar genomförandet av de energi- och klimatpolitiska målen på regional nivå. Länsstyrelsens roll inom området innebär att driva och delta i regional samverkan samt arbeta processinriktat, men också att ta fram kunskapsunderlag och analysera utvecklingen i länet. Länsstyrelsen driver flera projekt inom området där vi bland annat samverkar med andra länsstyrelser, Region Sörmland och Energikontoret i Mälardalen.
Arbetet utgår från den regionala energi- och klimatstrategin. Kopplat till strategin finns också en nyligen beslutad regional handlingsplan för elektrifiering. Därutöver finns andra strategiska samt operativa dokument som styr inriktningen för länsstyrelsens arbete, bland annat ett regionalt åtgärdsprogram för arbete med de nationella miljökvalitetsmålen i länet. Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en tillfällig förstärkning till gruppen som arbetar med miljömål samt klimat- och energifrågor.
Som miljö- och klimatstrateg kommer du att ha arbetsuppgifter huvudsakligen kopplade till genomförandet av den regionala energi- och klimatstrategin. Det kan till exempel handla om strukturering och planering av länsstyrelsens insatser kopplat till genomförandet av den regionala energi- och klimatstrategin samt uppföljning. Även andra arbetsuppgifter inom gruppen för miljömål samt klimat- och energifrågor kan bli aktuella. Du kommer att samarbeta nära med dina kollegor inom arbetsgruppen och ha många kontakter med aktörer i länet.
Kvalifikationer och profil
Du har:
Utbildning från universitet eller högskola som arbetsgivaren bedömer relevant, företrädesvis med inriktning mot miljö- och klimatstrategiskt arbete
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Strategiskt arbete med miljö- och klimatfrågor
Arbete inom miljö- och klimat på länsstyrelse, annan statlig myndighet, kommun eller region
Projekt- eller processledning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du drivande samt har förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete. För att passa för arbetet krävs också att du är noggrann och analytisk samt kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Om tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning. Önskat startdatum är 1 september 2026. Anställningen pågår till 31 januari 2027.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Lönespann för den aktuella tjänsten är: 39000 - 45000 kr/mån
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Christer Wigerblad tel. 010-223 42 04 (semester 10 juli-11 augusti) eller gruppledare Maria Gustavsson tel. 010-223 42 07 (semester 6 juli-31 juli).
Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 9 augusti 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Södermanlands Län
(org.nr 202100-2262), https://www.lansstyrelsen.se/
Stora Torget 13 (visa karta
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611 86 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Miljöavdelningen Kontakt
Patrik Holmer, Saco-S 010-2234000 Jobbnummer
10004379