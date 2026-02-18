Miljö och hälsoskyddsinspektör - hälsoskydd
Östersunds kommun söker efter en engagerad och kunnig miljö- och hälsoskyddsinspektör som vill vara med och forma en hållbar framtid i kommunen. Här strävar vi efter att skapa en attraktiv miljö och förbättra livskvaliteten för våra medborgare. Vi har en stark gemenskap och värderar samarbete, med fokus på medarbetarnas välmående och professionella utveckling. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på 15 personer som tillsammans planerar, genomför och utvecklar tillsynsarbetet för en god hälsa och miljö. Vi erbjuder dig en inspirerande och lärande arbetsplats där du får goda möjligheter att utvecklas inom yrkesrollen och att samarbeta med positiva och engagerade, både nya och mer erfarna, kollegor.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du att arbeta med tillsyn och handläggning av ärenden enligt miljöbalken med inriktning på hälsoskydd. Ditt arbete kommer att spela en central roll för hälsoskyddet för våra medborgare och bidra till att skapa trygga och hälsosamma miljöer.
Arbetsuppgifterna omfattar:
• Tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser i huvudsak på hälsoskyddsverksamheter.
• Handlägga och utreda ärenden inom hälsoskyddsområdet såsom klagomål, anmälningsärenden och remisser.
• Ge rådgivning och information till allmänheten samt till företag.
• Samarbeta med andra myndigheter och intressenter för att säkerställa att regelverk efterlevs.
• Bidra till utveckling och förbättring av kommunens interna processer inom miljö- och hälsoskydd.
Avdelningen arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling vilket innebär att idéer kring effektiviseringar och förbättringar efterfrågas och genomförs kontinuerligt. Arbetet innebär även ett aktivt deltagande i verksamhetsplaneringen vilket i sig kräver engagemang och en god omvärldsbevakning. Arbetssättet ger goda förutsättningar att påverka genomförandet av tillsynen.
Kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av handläggning och tillsynsarbete inom miljöbalkens område. Du har:
• Relevant akademisk utbildning inom miljö och hälsoskyddsområdet som till exempel miljö- och hälsoskyddsinspektör eller motsvarande.
• Erfarenhet av tillsyn och handläggning inom miljöbalkens område med inriktning hälsoskydd.
• Förtrogen med miljöbalken och kunskap inom förvaltningslagen.
• Erfarenhet inom bostadstillsyn är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
• God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
• God förmåga till service och samarbete.
B-körkort krävs - vi har bilpool. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig
Vi söker dig som är initiativrik, lojal och har gott omdöme. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och arbetar strukturerat. Med din specialistkunskap bidrar du till kvalitet och utveckling i verksamheten.
Arbetsmiljön präglas av samarbete och gemensamma insatser för att nå våra långsiktiga mål. Hos oss blir du en del av ett team med engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att stödja individers utveckling. Vi uppmuntrar till kollegialt lärande och stöttar varandra för att skapa en dynamisk och inspirerande arbetsplats.
Om du vill vara med och påverka framtiden genom att forma en hållbar och hälsosam miljö för våra medborgare, tveka inte att ansöka. Bli en del av vårt engagerade team där dina insatser gör skillnad.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Samhällsbyggnadsförvaltningen
Var med och ta fram viktiga samhällsfunktioner för både våra medborgare och kommunens verksamheter. Vi på samhällsbyggnad bidrar till att utveckla den fysiska miljön för att göra vår kommun till en attraktiv plats att besöka, bo och arbeta i. Här arbetar vi med plan- och bygg, klimat, miljö-och hälsa samt lantmäteri och geodata. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Biträdande avdelningschef
Johan Persson johan.persson@ostersund.se 063-14 35 54 Jobbnummer
