Microsoft 365-utvecklare Stockholm

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.
Nu söker vi flera erfarna utvecklare inom Modern Workplace / Microsoft 365 till teamet!
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund och passion för teknik, med minst fem års erfarenhet av att utveckla lösningar på Microsoft-plattformar. Hos oss kommer du arbeta tillsammans med kunniga och engagerade kollegor hos en arbetsplats som värdesätter din expertis och erbjuder stora möjligheter att bidra till strategiska och skräddarsydda lösningar för våra kunder. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där din erfarenhet och ditt perspektiv blir en central del i utvecklingen av komplexa och långsiktiga lösningar.
Vi ser gärna att du har:
Minst fem års erfarenhet av utveckling inom Microsoft-plattformar, särskilt Microsoft 365, Azure, Dynamics 365 eller Power Platform.
Djupgående kunskap om Azure, inklusive Logic Apps, Azure Functions, samt erfarenhet av att kombinera Low Code och Pro Code för att skapa robusta lösningar.
Dokumenterad erfarenhet av att driva automatiseringsprojekt genom CI/CD.
Erfarenhet av SharePoint, inklusive SharePoint SPFx.
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team, där du både kan leda och samarbeta för att nå gemensamma mål.
Relevant högskoleutbildning, eller motsvarande kompetens från omfattande arbetslivserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
