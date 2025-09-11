Metall Ytbehandling Specialist
2025-09-11
Ytsab Ytteknik AB i Eskilstuna söker nu en Metall Ytbehandling Specialist som vill bli en del av vårt växande team. Vi är ett etablerat företag inom industriell ytbehandling med fokus på hög kvalitet, långsiktiga kundrelationer och teknisk utveckling.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Utföra avancerad metall- och ytbehandling enligt kundspecifikationer.
Övervaka och optimera processparametrar i olika bad och linor.
Genomföra kvalitetskontroller och dokumentation av resultat.
Bidra med teknisk expertis vid utveckling av nya processer och produkter.
Samverka med produktionsteam och kunder för att säkerställa bästa resultat.Kvalifikationer
Teknisk utbildning inom kemi, materialteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av metallbearbetning och/eller elektrolytiska ytbehandlingsprocesser.
Noggrannhet och problemlösningsförmåga.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö i en växande organisation.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom avancerad ytbehandling.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Ett engagerat team med stark laganda.
Plats: Eskilstuna
Metal Surface Treatment Specialist
Ytsab Ytteknik AB, based in Eskilstuna, is now looking for a Metal Surface Treatment Specialist to join our growing team. We are an established company in industrial surface treatment with a strong focus on quality, long-term customer relations, and technical development.
Responsibilities
Perform advanced metal and surface treatment according to customer specifications.
Monitor and optimize process parameters in various baths and production lines.
Conduct quality control and documentation of results.
Contribute with technical expertise in the development of new processes and products.
Collaborate with production teams and customers to ensure the best possible outcomes.
Qualifications
Technical education in chemistry, materials engineering, or equivalent work experience.
Experience in metal processing and/or electrolytic surface treatment processes.
Accuracy and problem-solving skills.
Good command of Swedish and English, both spoken and written.
We offer
A dynamic work environment in a growing organization.
Opportunities to further develop your technical expertise in advanced surface treatment.
Competitive employment conditions.
A committed team with strong team spirit.
Location: Eskilstuna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: jobb@ytsab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Surface Treatment Specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ytsab Ytteknik AB
(org.nr 556499-1437)
Pressargatan 10 (visa karta
)
631 02 ESKILSTUNA Arbetsplats
Olssons Ytteknik AB, Kent Jobbnummer
9504358