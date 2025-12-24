Mercedes Transportbils säljare
2025-12-24
Bilkompaniet Gävle satsar för framtiden!
Vi söker en Transportbilssäljare till vår Mercedesaffär
Trivs du med att arbeta nära kunden och ge en servicenivå i världsklass? Då är det kanske dig vi söker till Bilkompaniet Gävleborg!
Varför välja Bilkompaniet
Bilkompaniet är ett av regionens mest framgångsrika bilföretag och ett modernt privatägt bolag. Bilkompaniet som grundades 1941 finns i Mora, Leksand, Malung, Falun, Avesta, Hedemora, Sala, Fagersta och Gävle. Vi säljer service- och verkstadstjänster nya och begagnade bilar. Vi är auktoriserade återförsäljare/agenter för Volvo, Mercedes, Kia, Nissan, Peugeot och Isuzu. Utöver fordonsrelaterade tjänster ingår även verksamhet så som Nils Olsson Dalahästar i Nusnäs. Vårt fokus är alltid kundnöjdhet i världsklass med hjälp av kompetenta och engagerade medarbetare. Vid vår anläggning i på Rälsgatan i Gävle säljer vi Mercedes, Nissan och Isuzu.
Om tjänsten som Transportssäljare
Rollen som transportbilssäljare för Mercedes, Isuzu och Nissan kommer att innebära ett självständigt arbete enligt vår försäljningsprocess, från första kontakt med kund till avslutad affär. Du kommer att sälja nya Mercedes transportbilar. En stor del av rollen är proaktivt arbete ute på fältet och prospektering av nya kunder. Kunder möter du i bilhallen, digitalt men också ute på fältet och via aktiviteter samt över telefon. Det huvudsakliga målet är att, med en positiv och professionell inställning, bygga långsiktiga kundrelationer. I rollen ingår även försäljning av begagnade bilar som är en stor och viktig del av vår verksamhet.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har erfarenhet av arbete med kunder eller servicetjänster, meriterande med erfarenhet utav uppsökande försäljning. Även eftergymnasial utbildning inom försäljning och marknadsföring är meriterande. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss. B-körkort är ett krav samt goda datorkunskaper. Du behärskar svenska både i tal och skrift. Men det viktigaste av allt är ditt driv och engagemang samt passion för affären.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning och placering är på Bilkompaniet, Rälsgatan 12 i Gävle. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb.gavle@bilkompaniet.se Arbetsgivarens referens
