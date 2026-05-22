Mellanstadielärare till Edvardslundsskolan
2026-05-22
Är du en driven pedagog med ett stort elevfokus? Söker du ett meningsfullt jobb där du genom ditt engagemang och kunskap bidrar till elevernas och skolans utveckling? Sök då tjänsten till oss!
Edvardslundsskolan ligger i vackra Torshälla och är en treparallellig grundskola, F-6 med ca 495 elever. Totalt är vi drygt 70 engagerade medarbetare som arbetar för alla elevers bästa. Vår skola står för stabilitet, gott bemötande, kvalitet i undervisningen och trygghet och studiero. Du kommer in i en arbetsgrupp med hög behörighet och ett klimat som präglas av kollegialt lärande och gemenskap. Här finns det drivna kollegor med mycket kompetens som du alltid kan ta stöd hos.
Arbetsuppgifter
Som mellanstadielärare hos oss planerar och undervisar du i de teoretiska ämnena. Du undervisar i mellanstadiet utifrån gällande läroplan och kursplan.
Uppföljning av dina elevers måluppfyllelse och dokumentation är också en del av ditt arbete. Du arbetar i ett arbetslag, åk 4-6 som samarbetar årskursvis. Du kommer undervisa i en årskurs men kan vara i samtliga tre klasser. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att bidra till vår och elevernas utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
Vi erbjuder en arbetsplats med hög kompetens, engagemang och möjlighet att bidra med egna idéer. Som pedagog är du duktig på att möta elever med olika behov och ambitionsnivå.Kvalifikationer
Du har en lärarexamen med behörighet att undervisa i aktuella årskurser och ämnen eller pågående studier som avslutas inom kort. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning i efterfrågade ämnen och årskurser.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt erfarenhet av och vana att använda IT i din undervisning.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap och planera och följa upp ditt arbete. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna och barn. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroenden och lyssna in olika behov.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
