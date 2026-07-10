Mellanstadielärare åk 4-6
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2026-07-10
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker nu dig som vill arbeta som lärare i fysik, kemi, biologi, teknik på mellanstadiet.
Skarpatorpsskolan ligger i stadsdelen Skarpnäck och har sammanlagt ca 560 elever och 100 medarbetare. Skolan är uppdelad på två byggnader, en för lågstadiet och anpassad grundskola och en för mellan- och högstadiet. Skolan är treparallellig på lågstadiet och tvåparallellig på mellan- och högstadiet.
Skarpatorpsskolan ligger nära intill tunnelbanestationen Skarpnäck och har flera busslinjer från olika delar i Stockholm. Det är enkelt att ta sig till skolan.
Vi erbjuder
Lärarna har ämneslagsmöte en gång i veckan där undervisnings- och kunskapsutveckling diskuteras. Innehåll som behandlas är systematiskt kvalitetsarbete, likvärdiga bedömningar, språkutvecklande arbetssätt, tydliggörande pedagogik och digital kompetens. Sambedömning genomförs på lärarmöten minst en gång i månaden.
Din roll
Under kommande läsår kommer du att undervisa fysik, biologi, kemi och teknik på mellanstadiet.
Tillsammans med dina ämneskollegor bedriver ni en högkvalitativ undervisning, testar och utvecklar metoder ständigt och arbetar målmedvetet för att utveckla elevernas lärande och höja resultat.
Din kompetens och erfarenhet
Du har lärarlegitimation.
Vi söker nu efter en lärare som är behörig i fysik, kemi, biologi, teknik och matematik åk 4-6. Extra meriterande om du även har behörighet att undervisa i idrott och hälsa eller musik.
Du har erfarenhet av bedömning och kvalitativ undervisning på högstadiet. Du ska ha ett utforskande arbetssätt i din undervisning.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du är van vid att arbeta i olika digitala plattformar såsom bland annat Teams, DigiExam, mm.
Intervjuer kommer ske löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Uppvindsgatan 1 (visa karta
)
128 33 SKARPNÄCK Arbetsplats
Skarpatorpsskolan Kontakt
biträdande rektor
Joel Egerhag joel.egerhag@edu.stockholm.se Jobbnummer
10000068