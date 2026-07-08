Mekanikkonstruktör till SMP Parts
Rutinera I Sundsvall AB / Maskiningenjörsjobb / Hudiksvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Hudiksvall
2026-07-08
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, Ljusdal
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, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
SMP Parts är en ledande tillverkare av innovativa redskap för grävmaskiner, specialiserade på tiltrotatorer som ökar maskinens mångsidighet och effektivitet. Med egen produktion, stark teknisk kompetens och ett tydligt innovationsfokus erbjuder vi en miljö där idéer snabbt kan bli verklighet.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en mekanikkonstruktör som vill vara med och utveckla framtidens produkter tillsammans med oss.
Oavsett om du är nyutexaminerad eller har några års erfarenhet med dig, söker vi dig som är nyfiken, tekniskt intresserad och vill utvecklas i en miljö där du får ta ansvar och växa över tid.
Därför väljer konstruktörer SMP
Hos oss blir du en del av ett företag där utveckling sker nära verksamheten. Vi har egen produktion, korta beslutsvägar och ett tätt samarbete mellan konstruktion, produktion, inköp och kvalitet.
Det innebär att du inte bara skickar iväg ritningar utan får möjlighet att följa dina konstruktioner hela vägen från CAD-modellen till färdig produkt.
Du får bland annat:
Arbeta med stora och tekniskt avancerade produkter som används i verkliga miljöer.
Se hur dina konstruktioner tillverkas i vår egen produktion.
Samarbeta nära produktion och verkstad för att hitta smarta lösningar.
Besöka kunder och slutanvändare för att förstå hur produkterna används i praktiken.
Utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och successivt ta större ansvar.
Vara en del av ett växande företag där nya idéer uppskattas och kan omsättas i verkligheten.
Möjlighet till hybridarbete utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta med utveckling och vidareutveckling av våra produkter. Du blir en del av vårt teknikteam och får vara delaktig i hela utvecklingsprocessen.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
Ta fram 3D-modeller och konstruktionsunderlag.
Utveckla och förbättra komponenter, delsystem och produkter.
Delta i produktutvecklingsprojekt från idé till färdig lösning.
Samarbeta med produktion kring tillverkningsanpassade konstruktioner.
Medverka vid tester, verifiering och utvärdering av nya lösningar.
Delta i förbättringsarbete kopplat till kvalitet, funktion och kostnad.
Bidra till utvecklingen av framtidens redskap och tiltrotatorer.
Vem är du?
Vi tror att du kan vara nyutexaminerad civilingenjör eller ha några års erfarenhet av konstruktion och produktutveckling. Det viktigaste är att du har ett genuint teknikintresse och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi ser gärna att du har:
Kunskap inom mekanisk konstruktion.
Erfarenhet av 3D CAD, exempelvis SolidWorks, Inventor, Creo eller liknande.
Intresse för produktutveckling och teknik.
Förmåga att samarbeta och bidra i team.
Har du erfarenhet av tillverkande industri, maskiner, hydraulik eller svetsade konstruktioner är det meriterande, men inget krav.Så ansöker du
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera i Sundsvall. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 13 augusti 2026.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Josefin Johansson, ansvarig rekryterare josefin.johansson@rutinera.se
| 073-041 32 55
Skicka din ansökan med CV till josefin.johansson@rutinera.se
. Märk din ansökan med "Mekanikkonstruktör". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: josefin.johansson@rutinera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekanikkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rutinera i Sundsvall AB
(org.nr 556840-6515)
Bergsjövägen 3 (visa karta
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829 91 ILSBO Arbetsplats
SMP Parts AB Jobbnummer
9996752