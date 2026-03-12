Mekanikkonstruktör till Saab Training & Simulation
2026-03-12
Om Saab
Saab Training & Simulation, en affärsenhet i Dynamics, är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Dem utvecklar, tillverkar och marknadsför optronik, laserelektronik, bildhantering och mekanik för att konstruera användarvänliga system som har hög träningseffekt.
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Med cirka 18 000 medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar som bidrar till en säkrare, mer hållbar och rättvis värld.
Bolaget är tekniskt ledande inom flera områden och investerar en betydande del av sina intäkter i forskning och utveckling. Samtidigt erbjuder Saab en arbetsmiljö där människan står i centrum. Här arbetar man aktivt med kontinuerligt lärande, välmående samt karriär- och talangutveckling för att skapa goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas och nå sin fulla potential.
Om uppdraget
Du kommer att tillhöra avdelningen för produktutveckling där mekanikteamet ansvarar för nyutveckling och vidareutveckling av hårdvara inom Saab Training & Simulations olika produktområden.
Teamet arbetar med fokus på design och samarbetar tätt tillsammans med utvecklings- och produktionsteam för att ta fram nya idéer och funktioner i takt med att träningsbehoven i världen förändras.
Som mekanikkonstruktör arbetar du i olika typer av R&D- och kundprojekt där du, tillsammans med erfarna konstruktörer, utvecklar produkter som ska uppfylla uppställda funktions- och miljökrav.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Mekanisk konstruktion och detaljutveckling
Felutredningar och tekniska analyser
Processutveckling kopplat till produktion
Bidra till tekniska lösningar i utvecklingsprojekt
I rollen ingår även att vid behov vara ute hos kund för att verifiera systemen på plats.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att arbeta både självständigt och i team och ser gärna att du har:
Högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av mekanisk konstruktion, exempelvis inom skärande bearbetning, gjutgods, plastdetaljer eller plåtbearbetning
Erfarenhet av CAD, gärna Siemens NX
Goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kundkontakter sker på båda språken
Ansökningsförfarande
Detta är initialt ett konsultuppdrag med chans till förlängning och anställning på Saab i framtiden.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklass inplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kevin Inal på kevin.inal@skill.se
på 036-3300911 alternativt Gentonis Gjikokaj på 036-188403, gentonis.gjikokaj@skill.se
.
