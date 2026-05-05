Mekanikkonstruktör med teamledaransvar
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniskt avancerad miljö där utvecklingen av flyg- och landbaserade produkter ställer höga krav på precision, kvalitet och leveransförmåga. Här arbetar du nära andra ingenjörer och specialister i tvärfunktionella team, med ansvar som spänner från kravhantering och konceptutveckling till konstruktion, verifiering och teknisk dokumentation.
Rollen passar dig som vill arbeta brett genom hela utvecklingskedjan och samtidigt ha en nära koppling till produktion och industrialisering. Du bidrar till lösningar som inte bara fungerar tekniskt, utan också är tillverkningsbara, kostnadseffektiva och hållbara över tid. För dig som även vill ta ett större ansvar finns möjlighet att arbeta med teamledning, planering och koordinering. Det här är en roll där du får kombinera avancerad mekanikkonstruktion med verklig påverkan på både produkt och arbetssätt.
ArbetsuppgifterDu driver arbetet från kravhantering och konceptutveckling till konstruktion, verifiering och teknisk dokumentation.
Du tar fram tekniska specifikationer, ritningar, rapporter och processbeskrivningar på ett strukturerat och tydligt sätt.
Du konstruerar och vidareutvecklar mekaniska komponenter och system, med fokus på design för skärande bearbetning.
Du arbetar med teknisk problemlösning genom att identifiera avvikelser, analysera orsaker och driva förbättringar kopplade till produkter och processer.
Du samarbetar nära produktion och andra teknikdiscipliner för att säkerställa lösningar som fungerar i verklig tillverkning.
Du använder främst Siemens NX, Teamcenter och närliggande systemstöd i det dagliga arbetet.
Om du tar en teamledande roll får du också leda och fördela arbetet i teamet, följa upp aktiviteter samt stötta kollegor i tekniska frågor och förändringsarbete.
KravErfarenhet av mekanikkonstruktion genom hela utvecklingskedjan, från kravhantering och koncept till verifiering och teknisk dokumentation.
God vana av CAD- och PLM-system, särskilt Siemens NX och Teamcenter.
God förståelse för design för skärande bearbetning, inklusive materialval, toleranser, tillverkningsmetoder och kvalitetskrav.
God förståelse för produktionsprocesser, produktionsflöden, kvalitetskontroll och grundläggande mekaniska principer.
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt med exempelvis konstruktion, produktion, inköp och kvalitet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av IFS.
Erfarenhet av att leda och koordinera teamets arbete.
Erfarenhet av förändringshantering och implementation av ändringar i projekt och produktdata.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
