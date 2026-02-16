Mekanikkonstruktör med intresse för Projektledning
2026-02-16
Om Green PM
Vi är ett konsultbolag i sydöstra Sverige som hjälper organisationer med projektledning och tjänster inom produktutveckling, produktionsteknik, kvalitet och hållbarhet. Vår kärna är projektledning i industrimiljöer med höga krav där vi förenar strukturerad styrning med ett närvarande ledarskap.
I våra uppdrag tar vi ofta helhetsansvar för projekt - från planering och genomförande till överlämning. Samtidigt kan vi bidra med riktade insatser inom kvalitet, hållbarhet eller ingenjörsstöd, exempelvis konstruktion och produktionsteknik.
Gemensamt för allt vi gör är ett strukturerat arbetssätt, nära samarbete med kunden och fokus på genomförbarhet i vardagen.
Vi har en egenutvecklad projektledningsmodell som heter iPEM. Som anställd hos oss är det en självklarhet att vara en del av att driva utvecklingen av denna modell framåt.
Vårt kontor är i Kalmar och har kunder/uppdrag på flera orter i sydöstra Sverige.
Din roll
Som mekanikkonstruktör hos oss kommer du att:
För kund arbeta med konstruktion inom mekanik
Vara delaktig i projekt där du inte bara konstruerar/ritar själv, utan även koordinerar och driver delar av arbetet
Bidra med teknisk kompetens i projektens olika faser
Ha möjlighet att utvecklas mot en projektledarroll på sikt
Samarbeta nära kunder och kollegor för att skapa lösningar som fungerar i praktiken
Vi söker dig som
Har rätt inställning och en vilja att utvecklas
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Har minst kandidatexamen inom maskinteknik eller motsvarande
Har minst 3 års arbetserfarenhet inom mekanikkonstruktion och behärskar 3D modellering
Är bekväm med att koordinera delprojekt och ta ansvar för helheten
Har ett intresse att utvecklas mot projektledning
Vi erbjuder
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen
Ett team med högt i tak, stort driv och stark gemenskap
En arbetsmiljö där mjuka värden är viktiga - vi ska må bra och ha balans i livet
Coachande stöd och engagemang från erfarna projektledare/chefer i ledningen
Fokus på att matcha rätt uppdrag med rätt person, så att du får de bästa förutsättningarna för din utveckling
Möjlighet att växa tillsammans med oss och ta steget mot projektledning
Möjlighet att bidra med vidareutvecklingen av vår projektledningsmodell iPEM
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: joinus@greenpm.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
För frågor kontakta Emelie Björn 073-501 42 08
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Maila CV och personligt brev till
E-post: joinus@greenpm.se
