Mekanikkonstruktör med erfarenhet av Solid Edge
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2026-06-30
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Bli en del av ett innovativt team hos vår klient där teknisk kreativitet och avancerad problemlösning driver framtidens produktutveckling. Här får du arbeta i en dynamisk miljö med fokus på hållbara och högkvalitativa tekniska lösningar.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker nu en mekanikkonstruktör för ett spännande konsultuppdrag hos ett ledande företag inom försvarsindustrin. Uppdraget utgår från kundens kontor i Solna, med enstaka resor till Karlskoga vid behov.
Du blir en del av ett tekniskt utvecklingsteam där du arbetar med mekanisk konstruktion och framtagning av tekniska underlag för avancerade produkter. Rollen passar dig som har några års erfarenhet av konstruktionsarbete och vill utvecklas i en teknikintensiv miljö där kvalitet, precision och samarbete står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett tekniskt ansvar där du ritar, beräknar och verifierar mekaniska konstruktioner för att möta högt ställda krav på prestanda och kvalitet.
Modellera och uppdatera mekaniska konstruktioner i Solid Edge.
Ta fram och revidera 3D-modeller, assemblys och tillverkningsritningar.
Bygga och underhålla produktstrukturen i PDM-system.
Importera och hantera komponenter som återanvänds i konstruktionen.
Skapa och hantera konstruktionsändringar (ECR/ECO).
Konstruera internkablage och mekaniska infästningar.
Delta vid montering, test och verifiering av produkten.
Ta fram och uppdatera monteringsanvisningar, assembly-ritningar, manualer och övrig teknisk dokumentation.
Vi söker dig som
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning som Maskiningenjör, inom Produktutveckling eller liknande.
Har minst 2 års erfarenhet av mekanisk konstruktion.
Har väldigt god erfarenhet av att arbeta i Solid Edge.
Har erfarenhet av att ta fram och arbeta med tekniska ritningar.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
För att vara aktuell för rollen behöver du kunna genomgå och bli godkänd i en säkerhetsprövning med registerkontroll (RK3) enligt säkerhetsskyddslagen. Detta innebär bland annat att vissa krav kopplade till medborgarskap och bakgrund behöver vara uppfyllda.
Det är meriterande om du
Erfarenhet av Aras PDM eller annat PDM/PLM-system.
Erfarenhet av ECR/ECO-processer.
Tidigare erfarenhet från tillverkande industri eller produktutveckling.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JXLWD9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9985349