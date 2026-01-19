Mekanikkonstruktör kompressorgruppen
Siemens Energy AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-01-19
En ögonblicksbild av din dag
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av robusta, pålitliga och mycket energieffektiva kompressorer? Nu stärker vi vår R&D-verksamhet inom kompressorkonstruktion och söker mekanikkonstruktörer - både juniora och seniora profiler.
I rollen blir du en del av kompressorkonstruktionsgruppen och arbetar med såväl ny- och vidareutveckling av våra kompressorkomponenter. Du medverkar i utvecklingsprojekt för både nya och befintliga produkter, där din roll kan omfatta allt från konceptframtagning och konstruktionslösningar till detaljkonstruktion, ritningsframtagning och uppföljning vid införande i produktion.
Du samarbetar nära flera andra discipliner inom kompressorutveckling, såsom hållfasthetsberäkning, aerodynamik, skoveldynamik, rotordynamik och materialteknik. Arbetet sker även i nära dialog med vår egen tillverkning, våra underleverantörer och vår serviceverksamhet, vilket ger dig en bred och verksamhetsnära roll med stor möjlighet att påverka.
Hur Du kommer att påverka
* Ta fram nya konstruktionslösningar tillsammans med andra discipliner för befintliga och nya produkter.
* Dokumentera konstruktionslösningar genom tekniska rapporter, tekniska specifikationer, modeller och ritningar.
* Driva fel- och orsaksutredningar kopplade till produkt och funktion.
* Agera teknisk kontakt gentemot leverantörer samt vår egen verkstad.
* Arbeta kontinuerligt med förbättring av metoder och processer som en naturlig del av det dagliga arbetet.
* Delta i serviceutvecklingsprojekt och bidra till vidare teknologiutveckling.
* Supportera produktion och inköp vid avvikelsehantering samt bedöma påverkan på produktens livslängd.
Vad Du medför
* Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande.
* Ett stort intresse för mekanisk konstruktion.
* Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i samarbete med andra i tvärfunktionella team.
* Ansvarstagande, nyfikenhet och en vilja att utvecklas och kontinuerligt bygga på din kompetens.
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift; god kommunikativ förmåga är viktig i rollen.
* Erfarenhet av mekanisk konstruktion och/eller arbete i 3D-CAD (gärna NX) är meriterande.
* Teknisk förståelse och erfarenhet av att arbeta i SAP är önskvärt.
* Ett analytiskt och strukturerat arbetssätt.
Om Teamet
Du blir en del av Kompressorgruppen inom R&D, som idag består av cirka 40 personer, varav 12 arbetar specifikt med kompressorkonstruktion. Gruppen har design- och utvecklingsansvar för kompressorkomponenter till våra gasturbiner och värmepumpar och ingår i komponentorganisationen inom gasturbinutveckling. Kompressordesign är den första och en avgörande delen i gasturbinen, vilket innebär att du får arbeta i ett tekniskt spännande område med stor påverkan. Här ges goda möjligheter till både kompetensutveckling och samarbete med engagerade och kunniga kollegor i en internationell miljö.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
