Mekanikkonstruktör inom Piping
2026-02-19
eller i hela Sverige
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren mekanikkonstruktör inom piping för ett konsultuppdrag i Karlskrona. Du kommer arbeta med rörkonstruktion i en tekniskt krävande miljö där struktur, kvalitet och självständighet är centralt. Rollen kan även innebära tjänsteresor beroende på projektens behov.
ArbetsuppgifterTa fram och uppdatera konstruktionsunderlag med fokus på rörkonstruktion (piping).
Modellera och konstruktionsarbeta i Aveva 3D.
Planera och driva egna arbetsuppgifter och leveranser med hög grad av självständighet.
Samarbeta med relevanta intressenter för att säkerställa tekniskt korrekta lösningar.
KravGenomförd utbildning som civil-/högskoleingenjör inom relevant område.
Några års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av Aveva 3D.
Erfarenhet av piping/rörkonstruktion.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeTidigare erfarenhet från processindustrin.
Erfarenhet från andra miljöer där ritningsarbetet primärt inneburit rörkonstruktion.Så ansöker du
