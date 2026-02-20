Mekanikkonstruktör inom Piping
2026-02-20
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Mekanikkonstruktör inom Piping hos vår kund.
Vi söker nu en erfaren konstruktör för ett konsultuppdrag i Karlskrona!
Detaljer · Möjlighet till förlängning finns. · Ort: Karlskrona, onsite. · Vi gör löpande urval. · Startdatum är indikativt. · Vissa uppdrag kan omfatta nationella och/eller internationella tjänsteresor. · Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Krav -Genomförd utbildning civil-/högskoleingenjör inom relevant område. -Några års arbetslivserfarenhet. God förmåga att självständigt planera, utföra och ansvara för uppgifter/leveranser. -Erfarenheter med Aveva 3D samt Piping. -Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
Övrigt -Tidigare erfarenhet inom processindustrin är meriterade eller andra områden där huvudsakliga ritningar primärt inneburit rörkonstruktion. -Du har en vilja att utveckla såväl dig själv som andra, god samarbetsförmåga och tar eget ansvar och initiativ. -Du har ett genuint intresse för teknik och människor.
Övrig information Placeringsort: Karlskrona Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-05-01 - 2026-10-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
