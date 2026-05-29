Mekanikkonstruktör | Creo | Maskinkonstruktion
Vill du arbeta med avancerad produktutveckling i en tekniskt stark industrimiljö? Just nu söker vi för kunds räkning en mekanikkonstruktör för uppdrag hos en ledande industrikund i centrala Örebro.
Plats: Örebro
Start: Så snart som möjligt, så vänta inte med din ansökan.
Om rollen
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta med utveckling och vidareutveckling av produkter och system. Arbetet omfattar hela kedjan - från konceptutveckling till färdig konstruktion, inklusive modellering, ritningsframtagning och tekniska specifikationer.
Du arbetar nära andra ingenjörer och bidrar till att ta fram lösningar som balanserar funktion, kvalitet, leveranstid och kostnad.
Din profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av maskinkonstruktion och förståelse för hur tekniska lösningar omsätts i tillverkning.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av 3D CAD, gärna i Creo
Kunskap inom maskinelement, t.ex. skruv- och svetsförband
Kompetens inom: Svetsningsteknik
Tillverkningsmetoder
Material och materialval
Förmåga att arbeta med teknisk dokumentation och specifikationer
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Självgående och strukturerad
Analytisk med god problemlösningsförmåga
Initiativtagande och ansvarstagande
En lagspelare som trivs i samarbete med andra
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
. Vi tar INTE emot ansökningar via epost. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Engelbrektsgatan 6 (visa karta
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se Jobbnummer
9936445